Šuška se da su prekinuli Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog': Evo što je pokrenulo lavinu glasina

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, koji su slovili za jedan od najdražih parova protekle sezone realityja 'Gospodin Savršeni', izazvali su sumnje u krah svoje romanse. Obožavatelji su uočili da je Petar sa svog Instagrama izbrisao sve objave na kojima je bio s Anastasijom, dok je ona u potpunosti ugasila svoj korisnički račun na toj platformi.

Portal Net.hr stupio je u kontakt s Anastasijom kako bi provjerio ove glasine, no ona nije željela ni potvrditi ni opovrgnuti nagađanja o prekidu. Za navedeni medij dala je tek kratku izjavu: "Zovite i pitajte Petra." O njihovoj se vezi počelo raspravljati i na Redditu, gdje su neki korisnici iznijeli tvrdnje da par već neko vrijeme ne funkcionira zajedno. Unatoč svemu, ni Petar ni Anastasia još se uvijek nisu službeno očitovali o statusu svoje veze.

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Vrijedi se prisjetiti samog vrhunca i uzbudljive završnice popularnog showa, kada je Petar svoju posljednju i najvažniju ružu odlučio dodijeliti upravo Anastasiji. Nakon što je emitiranje emisije privedeno kraju, par je u brojnim javnim istupima i intervjuima s velikim entuzijazmom isticao svoju zaljubljenost, neprestano naglašavajući koliko su sretni, ispunjeni i zadovoljni u svojoj zajedničkoj ljubavnoj vezi.

Podsjetimo, show je spojio Anastasiju i Petra i njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka showa, a publiku i dalje zanima kako se razvija njihov odnos. Anastasia je na svom Instagram profilu nedavno pozvala pratitelje da joj postave pitanja, a najviše pitanja odnosilo se na njezinu romansu s Petrom. Jedno od pitanja glasilo je i koliko je njoj i Petru bilo teško skrivati vezu nakon showa.

"Vrijeme tijekom emitiranja proveli smo u Zagrebu i naravno da smo bili dosta ograničeni jer nismo smjeli zajedno izlaziti u javnost, ali meni osobno ni to nije toliko smetalo jer mi je sama činjenica da sam imala priliku proživjeti cijelo to razdoblje emitiranja zajedno s njim stvarno puno značila. Jednostavno smo poštovali pravila i čekali kraj.", odgovorila je Anastasia. Njezine pratitelje zanimalo je i koja joj je omiljena zajednička uspomena s Petrom nakon završetka showa.

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"Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno.", napisala je u odgovoru. U jednom od odgovora napisala je i kako su ona i Petar zajedno sedam mjeseci i kako je bila u posjetu njegovom rodnom Kragujevcu gdje je upoznala njegove bližnje. Na pitanje kako im je u vezi i koliko se Petar promijenio nakon "Gospodina Savršenog", Anastasia kaže:

"Stvarno nam je prelijepo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo. Ne bih rekla da se promijenio, više bih rekla da sad imam priliku upoznati neke njegove strane i osobine koje se jednostavno pokažu kad si s osobom koju voliš. Isto kao i ja njemu." Izdvojila je i koje su joj Petrove osobine omiljene. "Njegova brižnost i način na koji voli. Jednostavno, muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe", napisala je Anastasia.