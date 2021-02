Slavna glumica progovorila o dijagnozi: 'Nitko nije znao što mi je, osjećala sam se tako loše'

Zvijezda "X-Mena" Olivia Munn (40) otvoreno je progovorila o svojoj borbi s autoimunom bolesti fibromialgiji.

"Nisam bila baš sigurna što se događa sa mnom. Godinama sam prolazila kroz puno različitih simptoma ne znajući što se događa", kazala je aktivistica i glumica o svom zdravstvenom stanju.

Otkrila je da je surađivala s brojnim stručnjacima, uključujući timom od pet liječnika s UCLA-e koji su joj ustvrdili kako pati od fibromialgije, što je autoimuni poremećaj kojeg karakterizira raširena muskuloskeletna bol praćena umorom, problemima sa spavanjem, pamćenjem i raspoloženjem. Njezini pratitelji sjetit će se koliko se samo puta glumica podijelila fotografije na kojima leži uz opise da je lijena ili uspavana.

Iako lijeka nema, smanjenje stresa i lijekovi mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

"Iz prehrane sam izbacila gluten, mliječne proizvode i šećer - morala sam izbaciti puno stvari koje sam naviknula svakodnevno konzumirati i stvari koje sam stvarno voljela" rekla je za magazin People.

Promjena načina života teško joj je pala, tim više jer je dan nakon dijagnoze trebala otputovati u Italiju. No, nije imala izbora. "Osjećala sam se tako loše. Morao sam zaista poslušati liječnikove naredbe i izbaciti sve te namirnice", rekla je glumica i dodala da joj je jedan savjett liječnika posebno pomogao:

"Rekao je: 'Morate zaista poraditi na zdravlju svojih crijeva, ali najvažnije što vam mogu reći je da sve što jedete, to morate stvarno voljeti'. Ne radi se samo o tome da jedete zdrave stvari pa da vam se ne sviđa. Morate pronaći ono što volite jesti i piti jer će to stvoriti promjenu. Sva istraživanja pokazala su da kada ste sretni, stvarate kemikalije koje su dobre za cijelo tijelo i zdravlje crijeva. Kada ste nesretni i radite stvari koje vam se ne sviđaju ili pak jedete stvari koje vam se ne sviđaju, stvorit ćete u svom tijelu loše reakcije koje nisu dobre za vas. Da biste se održali zdravima, morate pronaći stvari u kojima uživate. To je za mene bilo tako utjecajno", otkrila je glumica.