Balaševićeva kći ovim videom rasplakala je mnoge: Ovo je više od tuge

Jovana Balašević, koju obitelj zove i Lola na Instagramu je podijelila video koji je izmamio suze mnogim njezinim pratiteljima i obožavateljima njenog oca Đorđa Balaševića. "Najviše volim tatu kao tatu" - piše u opisu videa koji je glumica Jovana Balašević objavila na svojoj društvenoj mreži, a video je samo dio reportaže koja se na televiziji prikazivala povodom smrti njezinog oca.

Lola je snimila taj video dok se reportaža prikazivala na malim ekranima, a u tom prilogu koji je snimljen dok su ona i njezina sestra Jelena bile djevojčice, njih dvije pred tv kamerama pričaju kakav je njihov otac Đorđe Balašević.

Jovana u videu kaže kako najviše voli tatu kao tatu. U snimci koje je pustila na Instagramu u pozadini se čuje kako plače dok snima reportažu s televizije, a njezina objava izmamila je suze mnogim obožavateljima legendarnog glazbenika koji je prošli petak preminuo u 68. godini. Video koji je Lola podijelila na Instagramu ima skoro 50 tisuća pregleda.

- Budite ponosni i neka vam Bog da snage da izdržite ove teške dane, puno podrške iz Zagreba. Divni ste, samo nek vam bog da snage da ovu bol izdržite. Znam kako vam je moj je tata umro sa 59 godina. jedan D-MOL me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali... Šta je tuga za...Ovo je više od tuge. Prvo me Jelena od srca nasmijala, a onda su mi tvoje suze slomile srce. Zagrljaj draga Lolo. Grlim tebe, cijelu obitelj i svu ovu silnu tugu koja nas je rastavila u suze. Zagrljaj iz Dalmacije - samo je dio dirljivih poruka koje su Loli pratitelji ostavili ispod ove objave.