Šprajc se fotkao ispred kafića: 'Dva majmuna čekaju ponedjeljak da im treći otvori'

Voditelj RTL Direkta, Zoran Šprajc poznat je po tome da aktualne događaje ne komentira samo u emisiji, već ponekad to čini i na društvenim mrežama. Ovaj put je objavio fotografiju koja je nasatala ispred jednog zagrebačkog kafića.

Šprajc ne fotki na ramenu drži plišanog majmunčića, te pozira nasmiješen od uha do uha.

Uz fotku je napisao: "Dva majmuna čekaju ponedjeljak da im treći otvori", te dodao hashtagove "tri majmuna" i "mjere".

Foto: Instagram

Osvrnuo se naime, na situaciju s popuštanjem mjera, ali i riječkim kafićem 'Three Monkeys' čiji je vlasnik kazao kako HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegov kafić

Podsjetimo, Šprajc se krajem prosinca pohvalio kako se sam popeo na vrh Medvednice, penjao se i od Trnave do Hunjke, ali i od Gračana do Sljemenskog tornja, te otkrio koliko točno ima kilograma.

"Mjera 'ograničenje kretanja' jako grubo zvuči, ali ne dajte da vas ograniči jer negdje oko vas sigurno ima neka granica koju dosad niste prešli pa iskoristite ovu situaciju u kojoj ne možete dalje da osvojite ono bliže", započeo je voditelj svoju objavu. "Ja sam, eto, prvi put ikad, ovih dana sam samcat, iznio svih svojih 125 kilograma na vrhove Medvednice, Bogu pod noge. Nekidan od Trnave do Hunjke, a danas od Gračana do Sljemenskog tornja. Jest, trajalo je satima i nije izgledalo nimalo spektakularno. Dok sam ja uspuhano stenjao, mnogi su kraj mene prema vrhu prolazili laganim trkom", napisao je i nastavio: "Koji god vrh bio, svaki je jednako vrijedan ako ste s njime pomakli svoje granice, bio to vrh Matterhorna, vrh Medvednice ili krug oko najbližeg parka. Osvajajte nove vrhove, prelazite svoje granice, širite se na nove prostore, u prirodi i u glavi. Novo nenormalno će potrajati duže nego što mislite, ali ne dozvolite da vas ograniči u kretanju, u mišljenju, u pogledu. Ostanite normalni i osvojite nešto za sebe. " zaključio je Šprajc.