Slavna glumica ozlijeđena na snimanju serije! Završila je u bolnici

Francuska glumica i manekenka Eva Green (45) ozlijeđena je tijekom snimanja treće sezone Netflixove serije "Wednesday" u Dublinu. Green je ranije ovog mjeseca prevezena u bolnicu nakon nezgode na setu te se oporavlja, a zasad nisu objavljeni detalji o prirodi nesreće niti o kakvoj se točno ozljedi radi. Iz Netflixa su odbili detaljnije komentirati situaciju, osim što su potvrdili da je došlo do "zadobivene ozljede".

Produkcija serije je nakon incidenta zaustavljena, a raspored snimanja je prilagođen. "Bilo je to uistinu neugodno", rekao je za The Sun izvor iz produkcije. "Eva se ozlijedila i očito je trpjela bolove, a producenti nisu htjeli ništa riskirati. Pozvali su hitnu pomoć i Eva je prevezena u bolnicu. Primila je liječničku pomoć i sada se dobro oporavlja."

Vijest da se Green pridružuje glumačkoj ekipi serije "Wednesday" u trećoj sezoni objavljena je u studenom prošle godine. Glumit će Ofeliju, sestru Morticije Addams, koju tumači Catherine Zeta-Jones.

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Podsjetimo, Green, koja je poznata po ulozi u filmu Casino Royal, iz franšize o Jamesu Bondu, i ranije je imala probleme na setu. Naime, prije tri godine tužila je filmsku kompaniju White Lantern (Britannica) Ltd zbog neisplaćenog honorara za film kojemu je otkazano snimanje. Green tvrdi da joj kompanija duguje naknadu od milijun dolara za film pod nazivom 'A Patriot' koji se treba snimati 2019. godine.

Naime, snimanje filma otkazano je nakon što se nije uspjelo skupiti dovoljno financijskih sredstava za njegovu produkciju. Izvorni budžet za film bio je 10 milijuna dolara, no smanjen je bez znanja glumice koja tvrdi da na suradnju ne bi pristala da je znala da je budžet smanjen.

Inače, jedan od glavnih razloga nezadovoljstva glumice je što bi snimanje filma druge klase moglo biti loše za njenu reputaciju.

- Kad se glumac pojavi u filmu druge klase, vi ste označeni kao glumac druge klase i nikad više ne dobijete kvalitetan posao... To bi moglo ubiti moju karijeru - rekla je Green koja svakako želi zadržati status glumice koja se pojavljuje u ozbiljnim filmovima koji se bave ozbiljnim temama.

- Baš me briga za novac. Živim da bih snimala dobre filmove, to je moja religija - odgovorila je Green na pitanje tuženika je li joj novac bio presudan pri prihvaćanju uloge.

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Eva je na velikom platnu debitirala u filmu 'The Dreamers' 2003. godine, a međunarodnu prepoznatljivost dobila je par godina kasnije ulogom jeruzalemske kraljice Sibylle u filmu 'Kingdom of Heaven'. Nakon što je igrala Bondovu djevojku u 'Casino Royalu' 2006. godine osvojila je BAFTA nagradu za zvijezdu u usponu, a nakon toga je glumila u brojnim filmovima. Neki od njih su: 'Cracks' iz 2009. godine i 'Womb' iz 2010. godine. U filmu '300: Uspon carstva' glumila je Artemisiju, a poznata je i po ulozi Ave Lord iz filma 'Sin city'.

Eva je bila nominirana za brojne nagrade, a među njima je i Zlatni globus za najbolju televizijsku dramsku glumicu.

Inače, treba istaknuti i da Eva točno zna što želi, pa je po tome postupila i ovoga puta. No, to nije prvu put. Green je, tako jednom prilikom otkrila kako je odbila bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja kada ju je želio angažirati u svojoj kampanji. Ona mu je zahvalila i rekla da joj takav publicitet ne treba.