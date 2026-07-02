FOTO Sjećate li je se? Detalj iz prošlosti zvijezde Sulejmana Veličanstvenog iznenadit će mnoge

Tursku glumicu Selmu Ergeç pamtimo kao zvijezdu serije Sulejman Veličanstveni i to kao sultaniju Hatidže, Sulejmanovu sestru, no nakon ove uloge postala je zvijezdom, a pridonijela je i uspjehu njihovih serija u svijetu. Selma je rođena 1. studenoga 1978. godine u njemačkom gradu Hammu. Odrasla je između dvije kulture – otac joj je Turčin liječnik, a majka Njemica medicinska sestra.

Zanimljivo je da uopće nije planirala glumačku karijeru. Studirala je medicinu na Sveučilištu u Münsteru, a pohađala je i studije psihologije i filozofije. Tijekom jednog boravka u Turskoj primijetili su je modni agenti te je upravo tada započeo zaokret prema poslu kojim se danas bavi.

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Prije nego što je postala glumica, gradila je uspješnu manekensku karijeru. Sudjelovala je na izborima ljepote i natjecanjima za modele, a početkom 2000-ih bila je jedno od najtraženijih lica turske modne scene. Pojavljivala se u kampanjama poznatih brendova i modnim časopisima, a upravo joj je popularnost u modelingu otvorila vrata televizije.

Prve glumačke korake napravila je u seriji "Yarım Elma", no širu popularnost stekla je u hit-seriji "Asi", gdje je glumila uz Tubu Büyüküstün i Murata Yıldırıma. Ipak, uloga koja ju je lansirala među najveće turske zvijezde bila je Hatidža Sultan u "Sulejmanu Veličanstvenom". Njezina interpretacija tragične sultanove sestre osvojila je publiku diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, gdje je serija ostvarila veliku gledanost.

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Nakon toga nastavila je nizati uspjehe u serijama "Gönül İşleri", "Vatanım Sensin", "Yaşamayanlar", "Atiye" (The Gift), "Camdaki Kız" i međunarodnoj produkciji "The Turkish Detective". U filmskoj karijeri posebno se ističu naslovi "Kırımlı", "Sis ve Gece", "Ses" i najnoviji film "Intoxicated by Love".

Za razliku od brojnih kolega, Selma je uglavnom izbjegavala velike skandale. Mediji su je povremeno povezivali s kolegama iz industrije, no njezin privatni život ostao je relativno miran. Najviše pažnje privukla je 2015. godine kada se udala za izdavača Cana Öza. Vjenčanje je održano u Njemačkoj, a godinu dana kasnije dobili su kćer Yasmin.

Jedna od zanimljivosti vezanih uz Selmu jest da govori čak nekoliko jezika. Osim turskog i njemačkog, tečno govori engleski i francuski, a služi se i talijanskim. Zbog obrazovanja, međunarodnog odrastanja i karijere često je nazivaju jednom od najobrazovanijih glumica turske televizijske scene.

Danas je i dalje aktivna u glumi te se redovito pojavljuje u televizijskim i filmskim projektima. Posljednjih godina gledatelji su je pratili u serijama "Camdaki Kız" i "İnci Taneleri", a i dalje uživa status jedne od najuglednijih turskih glumica.