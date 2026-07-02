FOTO Sjećate li je se? Detalj iz prošlosti zvijezde Sulejmana Veličanstvenog iznenadit će mnoge

Tursku glumicu Selmu Ergeç pamtimo kao zvijezdu serije Sulejman Veličanstveni i to kao sultaniju Hatidže, Sulejmanovu sestru, no nakon ove uloge postala je zvijezdom, a pridonijela je i uspjehu njihovih serija u svijetu. Selma je rođena 1. studenoga 1978. godine u njemačkom gradu Hammu. Odrasla je između dvije kulture – otac joj je Turčin liječnik, a majka Njemica medicinska sestra.
Zanimljivo je da uopće nije planirala glumačku karijeru. Studirala je medicinu na Sveučilištu u Münsteru, a pohađala je i studije psihologije i filozofije. Tijekom jednog boravka u Turskoj primijetili su je modni agenti te je upravo tada započeo zaokret prema poslu kojim se danas bavi.
Prije nego što je postala glumica, gradila je uspješnu manekensku karijeru. Sudjelovala je na izborima ljepote i natjecanjima za modele, a početkom 2000-ih bila je jedno od najtraženijih lica turske modne scene. Pojavljivala se u kampanjama poznatih brendova i modnim časopisima, a upravo joj je popularnost u modelingu otvorila vrata televizije.
Prve glumačke korake napravila je u seriji "Yarım Elma", no širu popularnost stekla je u hit-seriji "Asi", gdje je glumila uz Tubu Büyüküstün i Murata Yıldırıma. Ipak, uloga koja ju je lansirala među najveće turske zvijezde bila je Hatidža Sultan u "Sulejmanu Veličanstvenom". Njezina interpretacija tragične sultanove sestre osvojila je publiku diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, gdje je serija ostvarila veliku gledanost.FOTO Glumica koja pozornost privlači svojim brakom s 26 godina mlađim danas slavi 50. rođendan, evo kako se mijenjala
Nakon toga nastavila je nizati uspjehe u serijama "Gönül İşleri", "Vatanım Sensin", "Yaşamayanlar", "Atiye" (The Gift), "Camdaki Kız" i međunarodnoj produkciji "The Turkish Detective". U filmskoj karijeri posebno se ističu naslovi "Kırımlı", "Sis ve Gece", "Ses" i najnoviji film "Intoxicated by Love".
Za razliku od brojnih kolega, Selma je uglavnom izbjegavala velike skandale. Mediji su je povremeno povezivali s kolegama iz industrije, no njezin privatni život ostao je relativno miran. Najviše pažnje privukla je 2015. godine kada se udala za izdavača Cana Öza. Vjenčanje je održano u Njemačkoj, a godinu dana kasnije dobili su kćer Yasmin.
Jedna od zanimljivosti vezanih uz Selmu jest da govori čak nekoliko jezika. Osim turskog i njemačkog, tečno govori engleski i francuski, a služi se i talijanskim. Zbog obrazovanja, međunarodnog odrastanja i karijere često je nazivaju jednom od najobrazovanijih glumica turske televizijske scene.
Danas je i dalje aktivna u glumi te se redovito pojavljuje u televizijskim i filmskim projektima. Posljednjih godina gledatelji su je pratili u serijama "Camdaki Kız" i "İnci Taneleri", a i dalje uživa status jedne od najuglednijih turskih glumica.Pogledajte kako napreduju pripreme za veliki Thompsonov koncert u Zaprešiću