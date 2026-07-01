Poznata dizajnerica proslavila 77. rođendan, ali izgleda desetljećima mlađe: Evo u čemu je njezina tajna

Modna ikona Vera Wang ponovno je iznenadila javnost proslavivši 77. rođendan s drastičnom promjenom imidža. - Vrijeme je za party -napisala je slavna dizajnerica uz fotografije s proslave. Umjesto prepoznatljive duge tamne kose, Wang je predstavila odvažni plavi bob koji je dodatno naglasio njezino mladoliko lice, a mnogi je isprva nisu ni prepoznali.

U bijeloj, pripijenoj haljini visokog ovratnika izgledala je mlađe no ikad, što je potaknulo lavinu komentara. "Ozbiljno, gdje si pronašla izvor mladosti?", "Izgledaš kao da imaš 36", samo su neke od reakcija na njezinu nevjerojatnu transformaciju i dokaz da joj godine doista ne mogu ništa.

Iako joj laskaju komplimenti, Wang je više puta istaknula kako se nada da njezine godine neće zasjeniti njezin rad, smatrajući dobnu diskriminaciju "tako staromodnom". Svoj "eliksir mladosti" objašnjava kroz naporan rad, izbjegavanje sunca, obaveznih devet sati sna i neizostavan večernji koktel s votkom. Upravo je rad ono što, prema njezinim riječima, održava um, tijelo i dušu vječno mladima. - To je sjajno sredstvo odvraćanja koje vas drži mentalno i fizički angažiranima - objasnila je dizajnerica, koja je karijeru počela kao umjetnička klizačica.

Poznata dizajnerica nastavlja intrigirati javnost, evo čemu se svi čude dok gledaju njezine fotografije

Ono što dodatno iznenađuje jest njezin ležeran pristup prehrani, koji ruši stereotipe o strogim dijetama. Priznala je kako obožava McDonald's, koji ponekad naručuje svaki dan tjednima, ali i krafne punjene kremom od vanilije. Inače, Wang je sa samo 23 godine postala najmlađa urednica u povijesti Voguea, da bi tek s 40 pokrenula vlastiti brend vjenčanica i izgradila modno carstvo koje je danas poznato diljem svijeta.

*dijelom uz pomoć AI