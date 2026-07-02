FOTO Kate Middleton gledala trening Ivaniševića i Filsa i prekinula dugogodišnju tradiciju na Wimbledonu

Umjesto da mečeve prati iz Kraljevske lože na Središnjem terenu, 44-godišnja princeza uputila se na vanjske terene, gdje je u društvu bivšeg britanskog tenisača Tima Henmana pratila dvoboj trećeg kola između britanskog tenisača Arthura Feryja i Otta Virtanena.
Prije dolaska na teren Kate je iznenadila ljubitelje tenisa koji su od ranih jutarnjih sati čekali u redu za ulaznice. Razgovarala je s okupljenima, dijelila ulaznice, fotografirala se s obožavateljima i poželjela im da uživaju u danu na najpoznatijem teniskom turniru na svijetu.
Posebnu pažnju privukla je elegantnim izdanjem. Za ovu prigodu odabrala je plavo laneno odijelo u kombinaciji s bijelim topom, sunčanim naočalama Ralph Laurena te decentnim visećim naušnicama s tamnoplavim dragim kamenom. Kosu je nosila svezanu u rep.