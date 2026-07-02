FOTO Kate Middleton gledala trening Ivaniševića i Filsa i prekinula dugogodišnju tradiciju na Wimbledonu

Kate Middleton ponovno je oduševila javnost. Prvi put ove godine stigla je na Wimbledon, no ovoga puta odlučila je prekinuti jednu dugogodišnju tradiciju.
Kate Middleton ponovno je oduševila javnost. Prvi put ove godine stigla je na Wimbledon, no ovoga puta odlučila je prekinuti jednu dugogodišnju tradiciju.
Foto: Čitatelj
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Umjesto da mečeve prati iz Kraljevske lože na Središnjem terenu, 44-godišnja princeza uputila se na vanjske terene, gdje je u društvu bivšeg britanskog tenisača Tima Henmana pratila dvoboj trećeg kola između britanskog tenisača Arthura Feryja i Otta Virtanena.
Umjesto da mečeve prati iz Kraljevske lože na Središnjem terenu, 44-godišnja princeza uputila se na vanjske terene, gdje je u društvu bivšeg britanskog tenisača Tima Henmana pratila dvoboj trećeg kola između britanskog tenisača Arthura Feryja i Otta Virtanena.
Foto: Čitatelj
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A prije toga je pratila i trening Arthura Filsa i Gorana Ivaniševića.
A prije toga je pratila i trening Arthura Filsa i Gorana Ivaniševića.
Foto: Čitatelj
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Prije dolaska na teren Kate je iznenadila ljubitelje tenisa koji su od ranih jutarnjih sati čekali u redu za ulaznice. Razgovarala je s okupljenima, dijelila ulaznice, fotografirala se s obožavateljima i poželjela im da uživaju u danu na najpoznatijem teniskom turniru na svijetu.
Prije dolaska na teren Kate je iznenadila ljubitelje tenisa koji su od ranih jutarnjih sati čekali u redu za ulaznice. Razgovarala je s okupljenima, dijelila ulaznice, fotografirala se s obožavateljima i poželjela im da uživaju u danu na najpoznatijem teniskom turniru na svijetu.
Foto: Čitatelj
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Posebnu pažnju privukla je elegantnim izdanjem. Za ovu prigodu odabrala je plavo laneno odijelo u kombinaciji s bijelim topom, sunčanim naočalama Ralph Laurena te decentnim visećim naušnicama s tamnoplavim dragim kamenom. Kosu je nosila svezanu u rep.
Posebnu pažnju privukla je elegantnim izdanjem. Za ovu prigodu odabrala je plavo laneno odijelo u kombinaciji s bijelim topom, sunčanim naočalama Ralph Laurena te decentnim visećim naušnicama s tamnoplavim dragim kamenom. Kosu je nosila svezanu u rep.
Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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Foto: Čitatelj
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