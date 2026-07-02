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VIDEO Knoll u kratkim hlačicama se javila iz Toronta: Evo što je poručila pred tekmu

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 13:53

"Ljudi, nalazim se ispred stadiona u Torontu gdje igraju Hrvatska i Portugal i jedva čekam da pobijedimo", poručila je na engleskom jeziku

Najpoznatija hrvatska navijačica i Dj-ica Ivana Knoll uoči ključne utakmice na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku javila se pratiteljima izravno iz Toronta s jasnom porukom. U kratkom videu objavljenom na Instagramu, Ivana pozira u visokoj zgradi s impresivnim pogledom na BMO Field, stadion na kojem će Vatreni u četvrtak odmjeriti snage s Portugalcima. Odjevena u prepoznatljivi, skraćeni dres s crveno-bijelim kvadratićima, koji na rukavu nosi i oznaku "WORLD CUP CANADA", i ultra kratke hlačice, Knoll je s osmijehom poslala jasnu poruku. "Ljudi, nalazim se ispred stadiona u Torontu gdje igraju Hrvatska i Portugal i jedva čekam da pobijedimo", poručila je na engleskom jeziku, gestikulirajući rukama u obliku srca i pokazujući koliko joj znači podrška reprezentaciji. Uz objavu je kratko napisala: "Toronto, spremni smo", dodavši simbole hrvatske zastave, snage i nogometne lopte. Njezin entuzijazam i samouvjerenost jasno pokazuju da je, kao i uvijek, potpuno uvjerena u uspjeh hrvatske momčadi.

Inače, Knoll je ranije uputila i poruku Christianu Ronaldu. Ona je u priči na Instagramu uputila poruku najpoznatijem portugalskom igraču. - Vraćamo se u Toronto @cristiano, spremi se za nas - napisala je Knoll i tako najavila da će reprezentacija ponovno imati njenu podršku u Kanadi.

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Ključne riječi
Toronto SP Ivana Knoll showbiz

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