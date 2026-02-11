VIDEO Sestra naše pjevačice pokazala rezultate nakon estetskih zahvata: 'Malo svježija i veselija'

Sestra naše poznate pjevačice Stele Rade, Natali Rade, nedavno je otkrila kako je išla na dva operativna zahvata. Radi se o estetskom zahvatu kapaka i nosa, a sada je na društvenim mrežama objavila video u kojem je pokazala rezultate. Naime, u videu je pokazala kako joj lice izgleda nakon zahvata te je otkrila da je jako zadovoljna. ''Za sve koji su očekivali da ću sada izgledati 'kao i sve', žao mi je, ali niste bili u pravu. Stara ja, ali malo svježija i veselija. S ovime završavamo poglavlje 'plastika' i možemo nastaviti dalje s novim i zabavnim sadržajem. Za par mjeseci ću vam snimiti još kad sve zaraste i splasne, ali primijetit ćete i sami'', napisala je ispod objave na Instagramu.

''Hvala i meni na ovom velikom koraku, to mi je najbolji poklon za 36. rođendan koji je za manje od mjesec dana. Veselimo se i dalje, širimo isključivo ljubav i pozitivu'', dodala je.

Inače, Natali je nedavno odlučila biti potpuno iskrena sa svojim pratiteljima te otvoreno progovoriti o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula u manje od dva tjedna. Naime, Natali, koja je na društvenim mrežama poznata kao Mama Drama, prvo je operirala kapke, a nedugo zatim odlučila se i na operaciju nosa. Cijelo iskustvo, uključujući razloge za zahvate, proces oporavka i prve dojmove, podijelila je u videu objavljenom na svom Instagramu. U videu je naglasila kako su odluke bile promišljene te da su zahvati rađeni isključivo zbog nje same i osjećaja samopouzdanja. ''Trebalo je ići sve u jednom terminu, ali smo ipak odvojili na dva'', otkrila je u jednoj objavi.

Natali je zahvaljujući svojem duhovitom i iskrenom pristupu majčinstvu na TikToku je prati više od 138 tisuća ljudi. Svoj sadržaj temelji na humorističnim prikazima svakodnevnih situacija iz života majke, često koristeći sarkazam i autoironiju, a u videima joj se često pridruži i njezina kći Jelena Eli.

Šira javnost mogla ju je upoznati u showu "Tko to tamo pjeva?" gdje se predstavila kao Influencerica i osvojila maksimalnih 5000 eura. Simpatičnoj natjecateljici za oko je zapeo jedan tajni glas – lutkar kojeg je birala dodatno provjeravati u čak četiri izazova, unatoč savjetima panelista da je on dobar pjevač te da radije odabere nekog drugog. U posljednjem izazovu, ''intervjuu'', u kojem natjecatelj odabire jednog tajnog glasa kojemu unutar 30 sekundi želi postavljati pitanja, između lutkara i imitatorice Abbe, Natali je odabrala lutkara. ''Natali, s njim ćeš poslije razgovarati, a sad razgovaraj s njom!'', pokušala ju je odgovoriti Alka Vuica, no bezuspješno. U tom izazovu eliminirala je imitatoricu Abbe koja se u razotkrivanju pokazala kao dobar glas, da bi na kraju lutkar zapjevao finalni duet s gošćom panelisticom Frankom, i svojim dobrim glasom Natali donio 5.000 eura.