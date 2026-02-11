Preminuo bubnjar slavne rock grupe: 'Bio si otkucaj srca benda, hvala ti na svemu'

S dubokom tugom objavljujemo odlazak Andrewa Rankena, bubnjara, osnivača i otkucaja srca The Poguesa, objavio je bend na svojim društvenim mrežama, potvrdivši tužnu vijest koja je potresla glazbeni svijet. Ranken, koji je preminuo u 72. godini, bio je ključna figura benda od njegova formiranja, a kolege su se od njega oprostile dirljivim riječima. "Andrew, hvala ti na svemu, na tvom prijateljstvu, duhovitosti i velikodušnosti duha, i naravno na glazbi. Zauvijek ćeš biti naš pravi prijatelj i brat", stoji u izjavi koju potpisuju preostali članovi benda, Spider Stacy, James Fearnley i Jem Finer. Iako službeni uzrok smrti nije objavljen, poznato je da se Ranken godinama borio s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB), zbog koje se posljednjih godina povukao s pozornice.

Njegov doprinos bendu bio je nemjerljiv i daleko je nadilazio samo bubnjanje. Upravo je on bio snaga koja je The Poguesima dala prepoznatljiv "oblik i mišiće", kako su to sami članovi benda jednom prilikom istaknuli. Citirajući legendarnog Joea Strummera, koji je rekao da je "bend dobar onoliko koliko je dobar njegov bubnjar", kolege su za Rankenov 72. rođendan napisale: "Andrew je jebeno sjajan bubnjar, ali iznad svega toga, on je apsolutni titan od čovjeka, jedno od najboljih ljudskih bića na svijetu." Andrew, poznat i pod nadimkom "The Clobberer", pridružio se bendu 1983. godine i svirao je na svim studijskim albumima, od debitantskog "Red Roses For Me" iz 1984. do posljednjeg "Pogue Mahone" iz 1996. godine, a s bendom je ostao i tijekom ponovnog okupljanja od 2001. do 2014. godine.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni

Rankenova kreativnost nije bila ograničena samo na ritam. Bio je autor naslova njihovog kultnog drugog albuma "Rum Sodomy & The Lash", za koji je rekao da "savršeno sažima život u našem bendu". Uz to, napisao je i nekoliko pjesama za kasnije albume "Waiting For Herb" i "Pogue Mahone", a na pjesmi "My Baby’s Gone" preuzeo je i ulogu glavnog vokala. Njegov put do The Poguesa bio je zanimljiv; prije nego što su ga susjedi Shane MacGowan i Jem Finer pozvali u bend koji su osnivali, svirao je u sastavima Lola Cobra i The Stickers, a u bendu The Operation bio je čak i pjevač. Zbog te uloge je u početku i odbio poziv u The Pogues, no srećom, kasnije se predomislio i postao nezamjenjiv dio njihove glazbene povijesti.

Unatoč teškoj bolesti, Ranken je do kraja ostao aktivan u glazbi i posvećen humanitarnom radu. Godine 2023. sa svojim blues/R&B bendom The Mysterious Wheels objavio je humanitarni singl za podršku hospiciju St Joseph’s u Hackneyju. Na taj ga je korak potaknuo susret s medicinskom sestrom iz hospicija tijekom rehabilitacije za KOPB, pokazavši svoju velikodušnost i empatiju čak i dok se sam nosio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nažalost, bolest ga je spriječila da se pridruži ostatku benda na nedavnoj turneji povodom 40. obljetnice albuma "Rum Sodomy & the Lash", gdje ga je zamijenio Tom Coll iz benda Fontaines D.C.

Vijest o Rankenovoj smrti uslijedila je nedugo nakon što je bend pretrpio teške gubitke, smrću basista Darryla Hunta u kolovozu 2022. i odlaskom karizmatičnog frontmena Shanea MacGowana u studenom 2023. godine. Sjećanje na Rankena s velikom su ljubavlju podijelili i oni koji su mu bili najbliži. Victoria Mary Clarke, udovica Shanea MacGowana, opisala ga je kao "prekrasnog čovjeka, potpunog džentlmena i apsolutno legendarnog bubnjara". Dodala je: "Shane ga je jako volio i ne sumnjam da će ga toplo dočekati, ali ovdje na Zemlji će nam jako nedostajati." Slične riječi uputila je i Shaneova sestra, Siobhan MacGowan, koja je istaknula njegovu važnost za priču benda. "Andrew je bio nevjerojatno talentiran i jedinstven bubnjar. Neka počiva u miru", napisala je.