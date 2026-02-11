Naši Portali
OBJASNIO SVE

Boris Rogoznica priveden u Rijadu: Htio sam samo snimiti metro, a onda je krenuo pakao

VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 18:30

Naš poznati glazbenik i putopisac Boris Rogoznica podijelio je s pratiteljima neugodnu anegdotu s kraja svoje azijske turneje. Zbog naivne znatiželje i fotografiranja u metrou, pjevač je priveden u Saudijskoj Arabiji, a cijelo iskustvo ga je potaknulo da ranije napusti zemlju

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, poznat po svom avanturističkom duhu i ljubavi prema putovanjima, nedavno je završio jednomjesečnu solo turneju po Aziji. Nakon što je s pratiteljima na Instagramu dijelio predivne trenutke iz Katara, Indije i Tajlanda, posljednja postaja, Rijad u Saudijskoj Arabiji, pretvorila se u iskustvo koje će, kako sam kaže, dugo pamtiti kao važnu životnu lekciju. U detaljnoj objavi opisao je neugodan susret s lokalnim vlastima koji ga je natjerao da naglo prekine svoj boravak.

Sve je započelo njegovom željom da istraži glavni grad Saudijske Arabije. Rano ujutro uputio se javnim prijevozom prema centru grada, a posebnu pažnju privukla mu je stroga segregacija u vagonima podzemne željeznice. „Fasciniralo me kako su u metrou strogo odvojeni vagoni, citiram: first class, family (gdje borave žene i obitelji) i single men“, napisao je Rogoznica. Njegova, kako je naziva, „dobroćudna, zaigrana znatiželja“ potaknula ga je da zabilježi taj prizor fotografijom. Međutim, taj je potez bio dovoljan da prekrši lokalni zakon. Budući da su se u kadru našle i arapske žene, čije je snimanje strogo zabranjeno, pjevača su priveli u službene prostorije unutar metroa. „Pred njima sam izbrisao sav materijal iz galerije, zatim i iz ‘smeća’, te ih više puta ponizno zamolio za oprost. Nakon toga su me ipak pustili, uz legitimiranje“, detaljno je opisao napetu situaciju.

Nakon što je pušten, Rogoznica je pokušao nastaviti s istraživanjem grada, no neugodno iskustvo ostavilo je dubok trag. Vrlo brzo je, kako kaže, shvatio da ni u ostatku grada situacija nije drugačija i da se ondje ne osjeća dobrodošlo. „Za mene tamo nije bilo ničega. Ni zabave, ni osmijeha, hrane, ni osjećaja gostoljubivosti“, iskreno je priznao svojim pratiteljima. U velikom oprezu da slučajno ne bi ponovno nekoga uslikao, napravio je tek nekoliko fotografija, vratio se u hotel, spakirao stvari i uputio se na aerodrom, odakle je odletio za Istanbul. Iako je doživio neugodnost, glazbenik je pokazao zrelost i poštovanje prema tuđoj kulturi. „Prihvaćam situaciju i tuđu kulturu. Ne osuđujem i ne osporavam. Život i putovanja naučili su me prihvaćanju različitosti, ali i poštovanju samoga sebe. Ovo nije za mene, te ja idem dalje“, zaključio je.

Ova anegdota savršeno se uklapa u sliku koju Boris Rogoznica gradi o sebi posljednjih godina, a to je slika slobodnog duha koji se ne boji iskreno podijeliti i dobre i loše strane svojih avantura. Nakon razdoblja medijske pažnje usmjerene na njegov privatni život, posvetio se glazbenoj karijeri i putovanjima koja mu, očito, služe kao nepresušan izvor inspiracije i životnih lekcija.

Ključne riječi
Saudijska Arabija Rijad METRO Boris Rogoznica showbiz

CR
crocro
20:19 11.02.2026.

Tako i treba. To je zato što oni po Europi rade što hoće i kako hoće. Oni se ničemu ne trebaju prilagoditi u Europi, a europska vlast a niti vlast država Europe, ništa ne poduzimaju, već im samo ugađaju. Nema nikakvih recipročnih mjera. Da se oni isto tako za svaku sitnicu ne pođštivajući običaje europljana, da se njima odmah prekine boravak u Europi i otprati tamo od kuda su i došli, onda bi i Arapi drugačije razmišljali. Zato ja poštujem njihove interese i običaje, samo nikako ne mogu prihvatiti da Europa ne štiti svoju kulturu i običaje pa da prekršitalje odmah vraća u njihovu domovinu.

Avatar NuMe
NuMe
19:48 11.02.2026.

Nije to zemlja ni za kog tko je rođen na zapadu. Stanovništvo drže u podčinjenom položaju religijom i zabranama, dok vladari, zakonodavci i elita loču alkohol i ševe se ko zečevi

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
18:42 11.02.2026.

Čestitke Arapima, tako se to radi!

Želite prijaviti greške?

