Zaručnica (38) Micka Jaggera napadnuta ispred kluba: 'Dvoje ljudi zgrabilo me s leđa'

Melanie Hamrick, američka spisateljica i zaručnica frontmena Rolling Stonesa Micka Jaggera, proživjela je traumatično iskustvo u Londonu nakon što je, kako tvrdi, fizički napadnuta ispred jednog od najekskluzivnijih privatnih klubova na svijetu. U objavi na svom Instagram profilu, koju je kasnije obrisala, 38-godišnja Hamrick opisala je zastrašujući incident koji se dogodio u utorak navečer ispred kluba Annabel's u otmjenoj londonskoj četvrti Mayfair. "Nevjerojatno mi je teško ovo podijeliti, ali večeras sam fizički napadnuta. Dvoje ljudi zgrabilo me s leđa i hvala Bogu na dobrim ljudima koji su uskočili da mi pomognu", napisala je. Dodala je kako se osjeća "potreseno, tužno i slomljena srca što se ljudi mogu tako odnositi jedni prema drugima", zahvalivši pritom prijateljima koji su je zaštitili.

Prema prvim informacijama koje je prenio britanski The Sun, čini se da je riječ o oportunističkom pokušaju ulične pljačke koji se dogodio ispred samog kluba. Nije poznato jesu li napadači uspjeli nešto ukrasti, no brzom reakcijom njezinih prijatelja i drugih prolaznika spriječen je teži ishod. U trenutku napada, njezin 82-godišnji zaručnik Mick Jagger nije bio s njom. Predstavnici slavnog rokera, kao ni uprava kluba Annabel's, još uvijek nisu službeno komentirali incident koji je uznemirio britansku javnost, a vijest se brzo proširila svjetskim medijima, izazvavši lavinu poruka podrške upućenih Melanie Hamrick.

Na uznemirujuću vijest reagirala je i londonska Metropolitan policija. Njihov glasnogovornik potvrdio je za magazin People da su upoznati s objavom na Instagramu u kojoj se navodi napad u Mayfairu te su javno pozvali žrtvu da im službeno prijavi cijeli slučaj kako bi mogli pokrenuti istragu. "Metropolitan policija predana je borbi protiv kriminala u West Endu, uključujući nasilje nad ženama i djevojkama, i prepoznaje traumatičan utjecaj koji incidenti ove prirode mogu imati na žrtve", stoji u službenom priopćenju. Ovakvi napadi, iako rijetki u tako osiguranim i prestižnim dijelovima grada, podsjetnik su na opasnosti koje vrebaju i u najelitnijim krugovima.

Melanie Hamrick i Mick Jagger u vezi su od 2014. godine, a upoznali su se na koncertu Rolling Stonesa u Tokiju. Unatoč velikoj razlici od 44 godine, par je izgradio stabilnu vezu te su 2016. godine dobili sina Deverauxa Octaviana Basila. Iako su se godinama širile glasine o zarukama, Hamrick je tek prošle godine potvrdila da su zaručeni već "dvije ili tri godine". Ipak, vjenčanje im, kako je rekla, nije prioritet. "Možda se jednog dana vjenčamo, a možda i ne. Toliko smo sretni u našem trenutnom životu da bih se previše bojala bilo što mijenjati", izjavila je tada za Paris Match.

Prije nego što je njezin život postao predmetom medijskog interesa zbog veze s jednim od najvećih rokera svih vremena, Melanie Hamrick izgradila je impresivnu karijeru kao profesionalna balerina. Petnaest godina bila je članica prestižnog American Ballet Theatrea u New Yorku, no s pozornice se povukla 2019. godine kako bi se posvetila novim izazovima. Ubrzo nakon toga, okušala se u spisateljskim vodama i objavila svoj prvi roman "First Position", a čak je koreografirala i balet nazvan "Porte Rogue", za koji je glazbenu podlogu činilo osam pjesama Rolling Stonesa, u suradnji sa svojim partnerom. Par većinu vremena provodi u svom dvorcu u Francuskoj, trudeći se živjeti što dalje od očiju javnosti.

Ovaj šokantan događaj dolazi u ionako teškom razdoblju za obitelj Jagger. Naime, prije samo tjedan dana, policija je pronašla tijelo u potrazi za Alexanderom Keyem, nestalim partnerom Jaggerove unuke Assisi Jackson. Key, koji s Assisi ima dvoje djece, nestao je krajem siječnja, a pronalazak tijela bio je tragičan kraj višednevne potrage. Iako je cijela obitelj prolazila kroz iznimno bolne trenutke, napad na Melanie dodatno je potresao slavnu obitelj, koja se sada suočava s novim izvorom stresa i brige za vlastitu sigurnost.