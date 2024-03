Slavna glumica o borbi s teškom bolešću: 'Osjećam se kao da živim u paklu'

Američka glumica Christina Applegate (52), najpoznatija po ulogama u serijama "Bračne vode" i "Mrtav za mene", gostovala je u emisiji "Good Morning America". Ovo je bio prvi intervju glumice ispred kamera nakon što je otkrila da boluje od multiple skleroze.

- Osjećam se kao da živim u paklu - rekla je Applegate voditeljici Robin Roberts. - Nisam puno vani pa je ovo malo teško, samo za moj organizam. Ali naravno, podrška je prekrasna i stvarno sam zahvalna - dodala je. Glumica je 2021. godine otkrila da boluje od teške bolesti, a nakon dijagnoze kazala je da joj je život "je**no s**nje".

- Nikada se neću probuditi i reći: 'Ovo je super'. Samo ću ti to reći. To se neće dogoditi. Probudim se i podsjećam se na to svaki dan. Ali možda dođe trenutak kada funkcioniram malo bolje. Trenutno sam u izolaciji, tako se nosim s time da ne idem nigdje jer stvarno to ni ne želim. Teško je - nastavila je glumica o životu s teškom dijagnozom.

U siječnju ove godine pojavila se kao prezenterica na Emmyjima. Nakon što se Applegate pojavila na pozornici, publika se dignula na noge i nagradila je velikim pljeskom. Glumica je bila ganuta podrškom pa se rasplakala na pozornici i zahvalila svima na podršci.

Spomenula je i to pojavljivanje u javnosti, ali i priznala da ga se gotovo i ne sjeća. - Ljudi su mi govorili da sam bila tako smiješna, a ja sam im rekla da ni ne znam što sam govorila. Ne znam što sam radila. Toliko sam se uplašila da više nisam ni znala što se događa. Osjećala sam se stvarno voljeno i to je bila lijepa stvar - priznala je voditeljici.

Applegate je rekla kako se bez štapa ne može puno kretati. Tada se sjetila svoje, vjerojatno, posljednje uloge. - Jen Harding je taj lik koji će, vrlo vjerojatno biti posljednji koji ću glumiti. S mojom bolešću ne znam koliko sam sposobna. Ali ovo je bio dar. Ovo mi je bio dar – kazala je. Otkrila je i da joj je rad na Netflixovoj seriji pomogao da postane svjesna svojih granica i mogućnosti.

– Ako bih ih nazvala ujutro i rekla: "Društvo, ne mogu sići niza stube", odgovorili bi: "U redu! Nećemo danas. Radit ćemo druge stvari." Netflix nam je čak dopustio da napravimo pauzu od nekoliko mjeseci kako bih se mogla pribrati nakon dijagnoze i krenuti na liječenje – istaknula je Christina koja već razmišlja o prelasku na neke druge poslove u Hollywoodu koje bi mogla lakše obavljati zbog svog zdravstvenog stanja.

