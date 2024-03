Legendarni glumac dobro se osramotio na Oscarima, nitko nije znao zašto je ovo učinio

Na ovogodišnjim Oscarima veliku čast dobio je legendarni glumac Al Pacino. Pacino je na 96. dodjeli Oscara treba pročitati tko je dobio nagradu za najbolji film, no razočarao je gledatelje svojim nastupom. Naime, prema običaju, uvijek se prije objave pobjednika u kategoriji trebaju pročitati svi nominirani. Ove godine u kategoriji najboljeg filma bili su sljedeći uraci - ''Anatomija pada'', ''Američka fikcija'', ''Barbie'', ''The Holdovers'', ''Ubojice cvjetnog mjeseca'', ''Maestro'', ''Prošli životi'', ''Uboga stvorenja'', ''Zona interesa'' i ''Oppenheimer''.

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

No, Al je tu tradiciju preskočio. Nakon što je otvorio kuvertu, samo je rekao: ' Moje oči vide Oppenheimera' i tako najavio pobjednika.

U dvorani su svi bili vidljivo zbunjeni, a zbunjeni su bili i gledatelji u svojim domovima koji su na društvenim mrežama komentirali cijelu situaciju.

''Pa veselio sam se toj zadnjoj tenziji!'', ''Kako čudan način da otkriješ pobjednika. Pa što je ovo bilo?!'', pisali su.

Podsjetimo, glumac John Cena predstavio je nagradu za najbolju kostimografiju na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, no to svakako nije prošlo nezamijećeno zbog načina na koji je to učinio. Prije njegovog izlaska na ekranu je bio prikazan video iz 1976. godine kada je čovjek gol trčao po pozornici. Radi se o Robertu Opelu, umjetniku i aktivistu za gay prava, koji je tada na pozornici pokazao znak mira. Voditelj Jimmy Kimmel našalio se na račun te situacije pa rekao:

- Možete li zamisliti da gol čovjek pretrči pozornicu danas? - istaknuo je, pa ponovio istu rečenicu, a onda se pojavio Cena, skriven iza zida. Cena je bio kao od majke rođen, a na nogama je nosio papuče. Kako je Jimmy rekao kroz šalu, trebao je pretrčati gol pozornicu.

- Promijenio sam mišljenje, ne želim to napraviti. Ne osjećam se dobro zbog toga. Ovo je elegantan događaj, znaš, trebalo bi te biti sram što si predložio takvu neukusnu šalu - rekao je Cena. Voditelj je rekao kako je to 'trebalo biti smiješno', a Cena mu je odmah uzvratio s: 'Muško tijelo nije šala!'

John je potom izašao pred publiku te kuvertom pokrio intimne dijelove. U trenutku kada je trebao pročitati tko je osvojio nagradu Kimmel mu je donio tkaninu kako bi se prekrio i mogao otvoriti kuvertu.

Inače, Cena je bio prezenter kategoriji za najbolju kostimografiju. U ovoj je kategoriji pobijedio film 'Poor Things' koji je osvojio i Oscara za najbolju šminku i frizuru, za najbolju scenografiju, a Emma Stone za ulogu u ovom filmu dobila je Oscara za najbolju glumicu. Što se tiče prestižnih kategorija, zlatni kipić za najbolji film osvojio je Oppenheimer, a za najbolju mušku ulogu Cillian Murphy za ulogu u istom filmu.

