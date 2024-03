Popularna pjevačica šokirala sve izjavom: 'Djeca su mi uništila karijeru'

38-godišnja pjevačica Lily Allen majka je dvoje djece - Ethel Mary (12) i Marnie Rose (10) koje je dobila s bivšim suprugom Samom Cooperom. Rekla je da puno voli svoju djecu, ali da ih je stavila ispred posla i time su joj "uništile karijeru".

- Djeca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile. Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umjesto svoje djece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila dijete. Osjećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam htjela ponoviti na svojoj djeci - kazala je pjevačica za Radio Times Podcast.

Otac poznate pjevačice Keith Allen napustio je njezinu majku Alison Owen kada je Lily imala samo četiri godine. Poslije je pjevačica imala problema s alkoholom i drogama. Sadašnji suprug David Harbour, kojeg mnogi pamte po ulozi u hit seriji "Stranger Things", bio joj je velika podrška u odvikavanju. Oni su se upoznali preko aplikacije za upoznavanje Raya dok je on snimao Black Widow u Londonu. Vjenčali su se u rujnu 2020. godine u Las Vegasu na intimnoj svadbenoj ceremoniji.

Podsjetimo, u svibnju prošle godine, najavila je kako se namjerava povući iz glazbe i pričala je o brojnim traumama koje je proživjela tijekom nekoliko zadnjih godina, a koje su ostavile veliki trag na nju i dijelom su dovele do ove odluke. Rekla je kako je nakon gubitka bebe u šestom mjesecu trudnoće, prije 14 godina, izgubila svoj duhovni balans i nije ga uspjela vratiti, a to nije bila jedina situacija koja je utjecala na njezino mentalno zdravlje.

- Ljudi bi mogli pomisliti da se povlačim, ali gotova sam s bivanjem na prvoj crti. Doživjela sam gubitak sina, incident s uhođenjem i seksualni napad, a pritom sam se osjećala kao da izlazim iz vlastitog tijela i mislim da se nikad neću uspjeti oporaviti - istaknula je u razgovoru Lily. Traumatično je za nju bilo i kada ju je neko vrijeme uhodio opsjednuti obožavatelj koji je provalio u njezinu kuću dok su Lily i njezine kćeri spavale. Policija je kasnije istragom otkrila kako je to bio Alex Gray, koji je kasnije osuđen i pritvoren.

Lily Allen je već i ranije govorila o tome kako je bila i žrtva seksualnog napada i zlostavljanja i to od strane jedne osobe iz diskografske industrije koja ju je seksualno napastovala u hotelskoj sobi dok je zaspala nakon zabave. U razgovoru za Hunger pričala je i o svojoj ovisnosti o drogi te o tome kako je već duže vrijeme čista i ne uzima nikakve supstance. - Ethel je imala sedam godina, a Marnie šest godina kad sam prestala s drogom, a mnogo toga se dogodilo prije zbog čega sam često posezala za drogom - istaknula je glazbenica.

