Slavna glumica koja se bori s teškom dijagnozom završila u bolnici: 'Toliko je boljelo. Vrištala sam'

'THE WHO'

Trenutačno su na oproštajnoj turneji, a u 60 godina rada znali su bili bolji i od Beatlesa i od Stonesa

The Who su od 1965. s "My Generation" rock učinili opasnim, bučnim i prijetećim. Upravo se svirački model Townshenda, Keitha Moona, Johna Entwistlea i Rogera Daltreya koristio u svim kasnijim pobunama, od punka do američke scene osamdesetih i grungea