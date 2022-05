Slavna glazbenica progovorila o sindromu koji joj je dijagnosticiran u djetinjstvu: 'Svi misle da želim biti duhovita'

Glazbenica Bille Eilish (20) gostovala je u novoj epizodu Netflixove serije ''My Next Guest Needs No Introduction'' s Davidom Lettermanom i progovorila o Touretteovom sindrom s kojim se bori od djetinjstva. Mlada glazbenica tijekom emisije imala je tik što je pokrenulo razgovor na ovu temu.

U jednom trenutku Billie je napravila čudan pokret glavom i ustima, a voditelj ju je pitao: ''Što ti se dogodilo? Muha ti je uletjela u usta?, na što mu je je odgovorila da ima tikove koje je u ovom slučaju izazvalo osvjetljenje.

- Ako me snimate dovoljno dugo, vidjet ćete puno tikova. Jako je čudno, skoro uopće o tome nisam govorila. Najčešća reakcija ljudi na to je smijeh jer misle da pokušavam biti duhovita. A mene to uvijek jako uvrijedi i uvijek na kraju kažem: 'Imam Touretteov sindrom- ispričala je Billie te otkrila kako je upoznala puno ljudi koji se bore sa sličnim problemom.

Foto: YouTube Screenhshot -Jako sam zbunjena ovim poremećajem i ne razumijem ga. Dijagnosticiran mi je kad sam imala 11 godina. Kao dijete sam imala blaže tikove, ali s vremenom su se mijenjali- dodala je glazbenica te objasnila kako ima boljih i lošijih razdoblja no kako tikovi nikad ne prestaju u potpunosti.

Touretteov sindrom je rijetki poremećaj živčanog sustava koji počinje u djetinjstvu, a podrazumijeva ponavljajuće pokrete ili neželjene zvukove koji se ne mogu kontrolirati.

Neki od tikova su podizanje obrva, napinjanje mišića na ruci i pokreti čeljusti, a u nekim slučajevima osoba može i nekontrolirano izgovarati uvredljive riječi i psovke.

