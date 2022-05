Konstrakta kod Stankovića: Nemam zdravstveno osiguranje, a pjesmi predstavnika Ukrajine ne bih dala puno bodova

Ana Đurić Konstrakta u razgovoru s Aleksandrom Stankovićem u emisiji "Nedjeljom u 2" pričala je o brojnim ponudama za reklamiranje raznih šampona i sličnih proizvoda otkako je njezina pjesma "In corpore sano" postala hit, a tom pjesmom Srbiju je uspješno predstavila na Eurosongu u Torinu.

- Nude se veliki novci za nešto za što nisam sigurna da je opravdano. Pet tisuća eura, deset tisuća pa hajde snimi ovo za dvadeset. I mislim da to nekako nije u redu. Ja još nisam krenula zarađivati novce tako, možda u nekom trenutku hoću, ali to je nešto što me muči. Imam dovoljno godina da znam što mi treba, ali izazovi su razni bit će tu ponuda za šampon za 30 tisuća eura, pa tko zna možda i pokleknem - rekla je pjevačica na početku emisije. Konstrakta je na Eurosongu osvojila peto mjesto, a glazbenica je gostujući u HRT-ovoj emisiji rekla kako uopće nije mislila da će ova pjesma proći na Eurosongu, a sve to skupa u javnosti je stvorilo fenomen Konstrakte i vjeruje kako će to potrajati do kraja godine, a onda će se vratiti svom starom životu.

- Nisam kuhala tri mjeseca i to mi nedostaje, fali mi tempo u kojem imam vremena promišljati i brinuti o svojoj obitelji, to mi nedostaje i to volim. Kod moje djece je bilo raznih osjećaja od straha do smijeha, ali prihvatili su svi ovu situaciji i drago im je. - rekla je Konstrakta. Ispričala je kako inače nije obožavateljica Eurosonga niti ga prati, a voditelja je zamolila da ne razgovaraju o politici jer ne dolazi iz tog svijeta, a odgovorila je na pitanje i imali zdravstveno osiguranje što je dio tematike njezine pjesme s kojom je predstavljala Srbiju u Torinu.

- Zdravstveno osiguranje nemam još uvijek. To što nemam zdravstvenu knjižicu u pjesmi je metafora za nezaštićenost. To je tema o kojoj se treba govoriti, pogotovo u ovoj atmosferi straha i u svijetu gdje se zdravlje doživljava kao dužnost - rekla je glazbenica koja je po zanimanju arhitektica. Osvrnula se i na pobjedu Ukrajine na ovogodišnjem Eurosongu i rekla što misli o pobjedničkoj pjesmi.

- Ukrajina izgleda dobro prolazi zadnjih godina i meni je prošlogodišnja pjesma bila bolja od ove. Ovogodišnja ima neke dijelove koji su mi zanimljivi i tematski je zanimljiva, ali nije nešto čemu bih ja dala puno bodova. Ne znam kako je to u percepciji publike, ali publika je pokazala solidarnost s Ukrajinom na ovaj način. - rekla je Konstrakta.

