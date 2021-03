Slavlje u kraljevskoj obitelji! Pippa Middleton rodila djevojčicu i dala joj prekrasno ime

Pippa Middleton, mlađa sestra Kate Middleton rodila je drugo dijete, pišu britanski mediji. Obiteljski izvor rekao je HELLO! da je Pippa rodila jutros oko 04:22. Par je svoju kćer odlučio nazvati Grace Elizabeth Jane.

'Mama i beba su super. Djevojčica je savršena i svi su presretni zbog njezina dolaska na svijet', rekao je blizak izvor.

Mlađa sestra vojvotkinje od Cambridgea sa suprugom Jamesom Matthewsom ima dvogodišnjeg sina Arthura s odabranikom s kojim je uplovila u bračnu luku u svibnju 2017. godine.

- Pippa i James su oduševljeni. Fantastična je to vijest unatoč teškoj godini. Cijela obitelj je oduševljena - kazao je izvor za PageSix.

Inače, 37-godišnja Pippa i suprug James (45) prvo su dijete dobili u listopadu 2018. godine. Tada je rodila u bolnici St. Mary, koju je odabrala po uzoru na princa Williama i njezine sestre Kate koja je tamo rodila svo troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa.

Pippa Middleton je diplomirala englesku književnost na Sveučilištu u Edinburghu. Bila je zaposlena na pola radnog vremena u obiteljskoj tvrtki, a 2012. izdala je knjigu pod nazivom "Celebrate: A Year of Festivities for Family and Friends", iz čijeg se naslova može zaključiti da je posvećena organizaciji slavlja za obitelj i prijatelje. Za to je dobila oko 400.000 funta. Pippa je postala slavna 2011. na dan vjenčanja svoje sestre pošto je izašla iz automobila i primila šlep Kateine vjenčanice.

U uskoj bijeloj haljini dizajnera Alexandera McQueena, koja je ocrtavala njezino savršeno tijelo, Pippa je gotovo zasjenila Kate koja se udavala za britanskog princa Williama. Nakon vjenčanja, koje je pratilo oko dvije milijarde ljudi diljem svijeta na Facebooku je osnovana grupa "Društvo obožavatelja Pippine stražnjice", koja i dalje broji mnogo članova.