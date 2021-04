Slavko Sobin objavio novu fotku, a pratiteljice mu ne daju mira: Moja baba bi ti rekla 'Gdje ti je remen, ispale su ti gaće'

Glumac Slavko Sobin gotovo svakodnevno oduševljava pratitelje fotkama koje objavljuje na društvenim mrežama. Slavko zbog posla jako pazi na svoj izgled, pa puno vježba, a osim toga ima i dva psa kojima posvećuje puno svog slobodnog vremena, ali i u šetnji s njima održava kondiciju.

Slavko je već više puta pokazao kako izgleda bez majice, a ovaj put se vidi kako se presvlači pa je nova fotka koja je osvanula snimljena s leđa. Slavko na sebi ima samo hlače, koje su spuštene, te se vidi dio donjeg rublja.

Naravno, to nisu prpustili komentirati ni pratitelji koji su mu ostavili šaljive komentare, ali i komplimente.

"Kakva guza!", "Zgodan", "Prezgodan" pisale su mu pratiteljice, a jedna se našalila: - Sad bi ti moja baba rekla "Gdje ti je remen, ispale su ti gaće".

Foto: Instagram

Inače, Sobin sudjeluje u kampanji “Volim zdravlje” o prevenciji spolnih bolesti, a nedavno je gostujući u Pressingu N1 televizije kazao kako smatra dao bi se seksualni odgoj trebao uvesti u škole kako bi se mlade educiralo. Potom se osvrnuo i na pitanje pobačaja.

- Mislim da je to pravo svake žene. To je jedna grozna tema jer ispada da ako kažeš da nećeš zabraniti pobačaj, onda si za pobačaj. To su žene koje imaju traumu i svoje razloge. I opet, zašto pričamo o pobačaju, pričajmo o prevenciji i edukaciji da možemo manje pričati o pobačaju kasnije”, kaazao je Sobin. Upitan bi li podržao posvajanje djece u istospolnim zajednicama, Sobin je kratko odgovorio: “Bih, apsolutno.” Glumac je kazao i da koronavirus nije previše utjecao na njegov posao, no da je smanjio svoje kontakte od pojave pandemije, a potvrdio je i da će se cijepiti kada dođe red na njega. “Cijepio bih se da mogu imati normalan kontakt s ljudima oko mene koji su rizična skupina, to mi je dovoljan razlog. Žao mi je što se danas lažne vijesti puno brže prenose nego istina”, zaključio je Sobin.

