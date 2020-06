Raspao mu se brak, pa slomljeno srce liječi novom curom koja ima bizarnu povijest

Američki glumac Brian Austin Green nedavno je potvrdio da se rastaje od Megan Fox.

Glumica ga je navodno prevarila s reperom Colsonom Bakerom poznatijim pod umjetničkim imenom Machine Gun Kelley. Prije no što je Meghan potvrdila da su ona i Colson u vezi, Brian je dokazao da ni on ne zaostaje za bivšom suprugom, pa je sa svojom novom odabranicom prošetao na ručak. Riječ je o Courtney Stodden, bivšoj supruzi glumca Douga Hutchinsona.

Hutchinson, najpoznatiji po ulozi negativca u filmu 'Zelena milja' kazao je da mu je karijera propala nakon što je oženio 16-godišnjakinju, Courtney Stodden.

Naime, kad su se Doug i Courtney upoznali on je već bio u pedesetima. Hutchison je zbog nekonvencionalnog braka s tinejdžericom završio na crnoj listi Hollywooda. Zbog toga je odlučio izdati memoare u kojima planira opisati sve što se dogodilo.

Brak Douga i Courtney okončan je tek početkom ove godine. Glumac je rekao kako je pretpostavio da će razlika u godinama privući pažnju, no nije mislio da će mu zbog toga patiti poslovni život. Doug je vjerovao da će ljudima biti dovoljno to što su ga prihvatili Courtneyini roditelji, te da im zbog toga njihova veza neće izgledati nastrano. Glumac tvrdi da je zbog te veze ostao bez prijatelja, a odrekli su ga se i neki članovi obitelji.

Courtney mu je bila sve što je imao. – Nisam mogla zanemariti svoje želje da budem neovisna i slobodna. Kada smo se vjenčali, on je izgubio cijelu obitelj. Menadžeri su ga napustili, izgubio je prijatelje, a ja sam postala cijeli njegov svijet. Osjećala sam veliku težinu na svojim leđima – rekla je plavokosa Courtney u jednom intervjuu.