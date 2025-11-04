VIDEO Nosi posebnu poruku! Naša misica na izbor ponijela haljinu dizajnera koji odijeva svjetske zvijezde

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025. otputovala je u Tajland, na svjetski izbor 74.Miss Universe. Spektakularan izbor će se održati 21. studenoga u Bangkoku, a ovogodišnja tema izbora je „The Power of Love“ kojom organizatori žele staviti naglasak na jedinstvo, osnaživanje i otpornost, a u 20 dana, koliko će djevojke iz 130 zemalja boraviti u Tajlandu, očekuju ih razne aktivnosti, od promocije Tajlanda kao turističke destinacije s bogatom kulturom, povijesti, gastronomijom, pa do modnih revija, snimanja i priprema za finalni izbor. Osim Bangkoka, gdje će se izbor održati, djevojke će posjetiti Phuket i Pattayu.

Prekrasna 23-godišnja Zadranka s dubrovačkom adresom, titulu Miss Universe Hrvatske 2025. ponijela je još krajem travnja ove godine u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb. Djevojka koja impresionira ne samo svojom pojavom i visinom od 191 centimetra i prirodnom ljepotom, sve koji je upoznaju osvaja svojom osobnošću i srcem. U svoju biografiju s ponosom može dodati i sudjelovanje u spašavanju devet života zahvaljujući radu u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije. ''Briga o potrebitima i spašavanje života je u opisu posla svih nas koji radimo u zdravstvu, bilo kao medicinske sestre i tehničari, vozači hitne ili doktora i kirurga. Neopisiv je osjećaj kad vidite da se čovjek vraća u život, a meni kao mladoj medicinskoj sestri i sada se, mjesecima kasnije, i dalje u mislima „vrte“ scenariji tih trenutaka, do u detalj, kao da je bilo jučer'', priznaje Laura. Uz posao u Hitnoj, Laura je imala pune ruke posla s pripremama.'' Jako sam uzbuđena zbog odlaska na svjetski izbor. U ova zadnja dva tjedna spavala sam po dva do četiri sata dnevno, pa se nadam da ću barem malo nadoknaditi za vrijeme 10-satnog leta do Bangkoka. Od našeg izbora nisam stala niti sam odmarala, uz posao u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije spremala sam i zadnje ispite na fakultetu, svaki sam trenutak iskoristila za pripremu, a najviše vremena i zadovoljstva mi je uzela organizacija modne revije „Mission“ za „Beyond the Crown“ projekt Miss Universe. Sredstva prikupljena od sponzora, nakon što smo podmirili troškove, donirana su Domu za nezbrinutu djecu maslina u Dubrovniku'', rekla nam je Laura. Humano djelovanje oduvijek je vezano uz titulu Miss Universe.

FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba, a sad se natječe za najljepšu ženu na svijetu

Naime platforma koju djevojke dobiju pobjedom na izboru Miss Universe Hrvatske ne smije ostati neiskorištena. ''Njihov rad i zalaganje u pomaganju potrebitima, poticaj su i svima nama. Ne moraju to biti neka velika i spektakularna djela ili novčani iznosi, važno je da se svi pokrenemo i učinimo malu stvar, pa će se rezultati vidjeti. Laura se odmah nakon izbora prihvatila posla, razgovarali smo o mogućim projektima, a ona je sama odabrala što želi i na koji način to želi provesti, pa makar to bilo na teži način. I uspjela je u tome, na čemu joj čestitamo", rekla nam je Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.

Laura je uspješno privela kraju studij sestrinstva te je uskoro čeka nastavak studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Sudjelovanje na ovako velikom svjetskom natjecanju velika je promocija Hrvatske, a u posljednjih 29 godina nije uvijek bilo lako. ''Ponosni smo što će i ove godine Hrvatska imati svoju predstavnicu na ovoj svjetskoj pozornici uz gledatelje u 180 zemalja te milijune ljudi koji prate izbor i djevojke na društvenim mrežama.

Svih ovih godina koliko se izbor održava u Hrvatskoj, čak i za vrijeme pandemije, borimo se s vjetrenjačama i živimo u nadi da će ljudi shvatiti da je sudjelovanje na ovakvom izboru važno poput sudjelovanja hrvatskih sportaša na svjetskim natjecanjima. Sve to pridonosi vidljivosti i promociji Hrvatske," istaknuo je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske.

Kako izgleda pakiranje za svjetski izbor Miss Universe? ''Desetak dana prije puta sam spakirala večernje haljine. Imam ih zaista za svaku priliku i nadam se da ću ih uspjeti sve pokazati. Tu je naravno i haljina posebno kreirana za ovu priliku i koju ću nositi na finalnom izboru. Iz Miss Universe Organization su nam poslali raspored aktivnosti i potrebnu odjeću za svaku priliku, pa je i to pomoglo. Srećom je u Tajlandu toplo, pa sam ponijela razne kombinacije koje inače nosim ljeti. U kofere sam spakirala i šminku, proizvode za njegu kose te kreme budući da će koža sigurno trebati kvalitetnu hranu i odmor od cjelodnevne šminke. Ponijela sam i poklone koje su pripremili u Hrvatskoj turističkoj zajednici za ostale djevojke i domaćine. Neizmjerno im hvala na svemu'', uz osmijeh dodaje Laura.

Ne manje važno predstavljanje je i ono u tzv. nacionalnom kostimu. Laura je odabrala dizajn proslavljenog hrvatskog dizajnera Zigmana čije kreacije nose i svjetski poznate pjevačke zvijezde te je i u ovom slučaju dokazala da se upornost uvijek isplati.''Ja sam Zigmana doslovce sanjala od trenutka moje pobjede. Znam da je zauzet velikim projektima, rekao mi je to kada sam došla u njegov atelje i pitala ga za suradnju, ali nisam željela odustati dok nije pristao. Kostim koji je napravio predstavlja plemenitu perisku, školjku koja je gotovo izumrla, a kostim je jednom riječju spektakl i jedva ga čekam pokazati na svjetskoj pozornici'', ističe Laura.

Lauri želimo puno uspjeha na svjetskom izboru Miss Universe, da se lijepo provede u Tajlandu te da uz lijepe uspomene u Hrvatsku donese još jednu lentu.

Sva zbivanja u vezi Laurinog sudjelovanja na svjetskom izboru možete pratiti na društvenim mrežama. MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 74 godine. Aktualna Miss Universe® je 21-godišnja Victoria Kjær Theilvig iz Danske, sudionica europskih i svjetskih natjecanja u plesu, poduzetnica, zagovornik mentalnog zdravlja, zaštitnica životinja i buduća odvjetnica.