Sjećate se Zdravka iz Big Brothera? Odselio se iz Hrvatske i otkrio kojim poslom se bavi

Prije 16 godina Zdravko Lamot bio je natjecatelj reality showa Big Brother u kojem je pobjedu odnio Saša Tkalčević, dok je Lamot bio također finalist prve sezone RTL-ovog realityja iz 2004. godine. U BB kući proveo je ukupno 100 dana i iz tog perioda, kaže ovaj 39-godišnjak nosi samo lijepa sjećanja, a prijateljstvo sa Sašom Tkalčevićem potrajalo je i nakon showa. Upravo zahvaljujući Saši koji već nekoliko godina s obitelji živi u Švedskoj i Zdravko se odlučio preseliti tamo i pokrenuo je posao u ovoj zemlji.

- Saša je krivac koji je podgrijao ideju za odlaskom. Svaki puta kada bi me nazvao, pitao je kada ću doći. I tako sam ja, kao dobar prijatelj da ga preduhitrim, jedan dan samo kupio karte. Saša i njegova obitelj su nam bili stvarno od velike pomoći i pomogli su nam puno da se snađemo u Švedskoj kad smo tek došli. - ispričao je Zdravko za 24 sata. U Švedskoj je pokrenuo "Super baku u Švedskoj" jer mu je želja bila da ljudima iz Hrvatske i svima koji su iz nama susjednih zemalja odselili u Švedsku pruži kvalitetnu, domaću i zdravu hranu.

Foto: Facebook

- Surađujemo s ljudima iz naših krajeva, a dio proizvodimo ovdje u Švedskoj. Riječ je o sirupu od bazge, medu, melemima od nevena i gaveza, domaćem ajvaru, lješnjacima, orasima... Tek smo krenuli i još smo mali, no energija i ljudi koji postaju naši kupci i zdravi članovi zajednice su oduševljeni - kaže Lamot koji je u Švedsku odselio prije godinu dana. Kaže kako su cijene tamo iste kao i u Hrvatskoj a klima se poprilično razlikuje od naše i na to se treba naviknuti, a jezik još uvijek uči i nada se da će i to uspješno uskoro svladati.