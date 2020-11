Sina je priznao tek kad mu je bilo 30, a u središtu skandala našao se i zbog dvostruko mlađe zaručnice

Vijest o smrti jednog od najvećih nogometaša svih vremena Diega Maradone shrvala je mnoge. Legendarni Argentinac preminuo je u 61. godini života u svom domu od posljedica srčanog zastoja. Iako je slavu stekao zahvaljujući sportskim uspjesima Diego je pozornost dobio i zahvaljujući burnom privatnom životu.

Svojim ljubavnim pothvatima često je punio novinske stupce, a u središte pozornosti stigao je i prošle godine kada je priznao očinstvo troje djece na Kubi i to s tri različite žene. Afere mu nisu bile strane, a za njih se doznalo nakon bračnog brodoloma s prvom i jedinom suprugom Claudijom Villafañe. Vjenčali su se 1984. godine, a u braku su dobili dvije kćeri Dalmu Nereu i Guannu Dinorah.

U braku su bili do 2004. godine nakon čega su odlučili krenuti odvojenim putevima. Maradonina kći Dalma često je isticala kako je razvod njezinih roditelja bila najbolja moguća odluka jer su unatoč razlazu ostali u odličnim odnosima pa su tako nerijetko svi zajedno kao obitelj provodili odmor.

U jeku brakorazvodne parnice doznalo se i za Diega Maradonu Juniora kojeg je slavni nogometaš priznao tek u kolovozu 2016. godine kada je Diegu mlađem bilo 30 godina. - Da, ti si definitivno moj sin! - kazao je nogometaš nakon što se na večeri susreo sa svojim nasljednikom. Njihovo upoznavanje inicirala je Maradonina bivša zaručnica, 30 godina mlađa Rocio Olivia.

Maradona i Rocio upoznali su se 2010. na zabavi za argentinsku nogometnu reprezentaciju, a u to je vrijeme Maradona bio u vezi s Veronicom Ojedom. Ljubav između Malog Zelenog i mlade nogometašice nije planula tada, ali ubrzo je bilo jasno da među njima nešto postoji. O Rocio se pisalo da je bila u vezi s huliganom osuđenim na doživotni zatvor zbog ubojstva navijača. Ali Diego se zaručio njome, iako mu je u to vrijeme bivša djevojka Veronica rekla da je trudna s njihovim drugim djetetom. No Maradona nije želio priznati dijete. Ljubav između Diega i Rocio nije narušila ni ljubav prema vječnim nogometnim rivalima. Naime, vatrena navijačica Rivera pala je na Diegov šarm iako je on u dva navrata igrao za Boca Juniors.

Zbog ljubavi prema njoj Maradona se navodno podvrgnuo i estetskim korekcijama. Tako je, priča se, bio na zatezanju lica te smanjenju podočnjaka, podbratka i obraza. U središtu skandala našli su se kada je nasrnuo na nju prigovarajući joj da stalno telefonira. U javnost je tada, prije dvije godine, procurila snimka na kojoj se vidi kako fizički nasrće na nju dok ga ona moli da je prestane udarati.

Nakon uznemirujućeg videa Maradona je objavio priopćenje u kojem tvrdi da je samo bacio telefon i opsovao, ali da nikada nije udario ženu. Poslije je odlučio iskupiti se za nedjelo tako što je tetovirao njezino ime na unutarnjoj strani nadlaktice. No tetovirao je kao posvetu njoj i riječ “perra” na prsima, što u prijevodu znači “kučka”. Ipak, glasine o zlostavljanju nisu prestale. Navodno je nakon incidenta s mobitelom viđen kako je verbalno zlostavlja tijekom leta zrakoplovom. Kontroverze su, čini se, bile dio Maradonine svakodnevice. Prije epizode s nasiljem, optužio je Rocio da mu je ukrala tisuće dolara vrijedan nakit iz rezidencije u Dubaiju. Uhićena je na aerodromu u Buenos Airesu i branila se rekavši da nikada nije ništa ukrala. Završili su na sudu i priča se dugo povlačila po medijima. Maradona i Rocio zajedno su bili i u Hrvatskoj u vrijeme održavanja Davis Cupa u Zagrebu 2016. godine. Njihova turbulentna ljubav okončana je u prosincu 2018. godine nakon što ga je Rocio izbacila iz stana u kojem su zajedno živjeli.

