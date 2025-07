Sjećate li se njih? Zaljubili su se u 'Ljubav je na selu', a u braku su već više od četiri godine: 'On pere veš i kuha'

Romantična priča koja je osvojila srca gledatelja! Zoran Stričević, farmer iz popularne emisije 'Ljubav je na selu', pronašao je svoju srodnu dušu u Suzani Tomić Suzi tijekom 13. sezone showa. Od tada, par dijeli život na Zoranovom imanju Brštanovo u blizini Klisa. Iako rijetko dijele detalje svog privatnog života na društvenim mrežama, povremeno objave poneku zajedničku fotografiju, na radost svojih obožavatelja. Suzana nastavlja svoj rad kao frizerka u Splitu, dok je Zoran nedavno proširio svoje poslovne horizonte otvorivši konjički klub s rođakom.

Njihova ljubavna priča započela je trenutkom kada su se prvi put ugledali. Zoran je bio očaran Suzanom od samog početka. "Rodila se ljubav, i to baš na prvi pogled. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao!", prisjetio se Zoran. Suzana je također bila oduševljena Zoranom, ističući: "Zoran me osvojio svojim šarmom, zgodan mi je, a i slažemo se u većini pogleda na život".

Njihova veza brzo je napredovala. Nakon Suzaninog posjeta Zoranovoj farmi, uslijedilo je romantično putovanje koje je kulminiralo Zoranovom prosidbom. Par nije dugo čekao s vjenčanjem. "Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta", otkrila je Suzanaza RTL.hr, a OVDJE možete pogledati neke slike s njihova vjenčanja. Ranije je komentirala njihov odnos. - Pomažemo jedan drugome, ponekad ja čupam travu i sadim cvijeće, a on pere veš i kuha ručak. Zaista nema pravila - priznala je.