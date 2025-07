Nakon šest godina braka razvodi se jedna od mnogima najzgodnijih glumica: Bivši traži da ga uzdržava

Poduzetnik Aaron Phypers odlučio je staviti točku na svoj brak s glumicom Denise Richards nakon gotovo sedam godina zajedničkog života. U ponedjeljak je glumac predao zahtjev za razvod od zvijezde reality emisije "Teh Real Housewives of Beverly Hills" u Los Angelesu. Sudski dokumenti, do kojih je došao Page Six, otkrivaju da je Phypers naveo 4. srpnja 2025. kao datum razdvajanja, a kao razlog razvoda istaknuo "nepomirljive razlike".

Phypers (49) je zatražio sudsku dodjelu bračne potpore. Kao samostalni poduzetnik, koji je priznao da nema prihoda nakon zatvaranja svoje wellness tvrtke prošle godine, tvrdi da zajednički mjesečni troškovi njega i Richards iznose 105.000 dolara. U sklopu izjave o zajedničkoj i kvazi-zajedničkoj imovini, Phypers je predložio ravnopravnu podjelu njihove tvrtke Smoke & Mirrors Entertainment. U tužbi je naglasio da on i Richards nemaju zajedničke maloljetne djece. Phypers je ranije bio u procesu usvajanja glumičine 13-godišnje kćeri, Eloise Joni.

"On je nevjerojatan tata", pohvalila je Richards svog tadašnjeg supruga u intervjuu 2019. godine za „The View". „Nevjerojatno je s mojim kćerima, a usvaja i moju najmlađu, tako da je to stvarno sjajno." Glumica je usvojila Eloise 2011. godine. Uz nju, ima još dvije odrasle kćeri – Sami Sheen (21) i Lola Sheen (20) – iz prethodnog braka s Charliejem Sheenom, koji je trajao od 2002. do 2006. godine. S druge strane, Phypers je bio u kratkotrajnom braku s glumicom Nicollette Sheridan 2015. godine, koji je potrajao samo godinu dana.

Richards i Phypers, koji su stupili u brak 8. rujna 2018., surađivali su na nekoliko poslovnih projekata, uključujući i OnlyFans profil TV zvijezde. U razgovoru za SiriusXM 2022. godine, Richards je otkrila da je njen suprug bio fotograf za "velik dio njezinog sadržaja". Phypers se također pojavio u nekoliko epizoda „RHOBH", a pojavio se i u njenom najnovijem realityju pod nazivom „Denise Richards & Her Wild Things". Unatoč tome što je Phypers naveo 4. srpnja kao datum razdvajanja, Richards je tog dana djelovala veselo, objavivši na Instagramu patriotsku fotografiju u bikiniju.