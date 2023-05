Sjećate li se Marka Grubnića iz faze kada je imao sasvim kratku kosu, pogledajte kako je izgledao

Stilist Marko Grubnić (41) poznat je kao veliki ljubitelj mode i luksuznih modnih dodataka i njegov stil se tijekom zadnjih godina dosta mijenjao i imao je različite faze. Jedna od tih faza je bio period kada je imao skroz kratku kosu ošišanu na nulu i taj imidž se sasvim razlikovao od imidža koji ima danas. Tada nije morao posvetiti puno pažnje svojoj frizuri, za razliku od danas kada ima frizuru koja zahtijeva puno više stiliziranja.

Poznato je da Marko ulaže puno vremena i truda u svoj izgled, ali isto tako dosta se trudi oko fotografija koje objavljuje na društvenim mrežama i često se čuju prigovori kako ponekada pretjeruje s korištenjem.

– Moje fotografije i moj profil su moje umjetničko djelo čijem sam stilu i estetici vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i “aferama”, to je moja estetika i ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tom nikoga ne ugrožavam s time, nitko ne plaća pretplatu na moj profil, niti plaća porez pa da me ima pravo prozivati – rekao je Grubnić jednom prilikom i naglasio da nije influencer niti živi od Instagrama, stoga ne želi da ga prati netko koga živciraju njegove fotografije.

VEZANI ČLANCI

- Ne bih si više dozvolio da me netko proziva jer, kao prvo, ja nisam nikakvo javno dobro, nisam političar, niti itko plaća porez na mene, niti plaća moj profil. Prema tome, ja se nemam što opravdavati. Popravim što treba popraviti, primjerice kožu. Na mojim slikama je sve autentično, normalno, prirodno - kazao je u jednom intervju modni stilist koji je zadužen za styling članova žirija i voditelja u showu "Ples sa zvijezdama" i već godinama brine o stylingu Maje Šuput.

14.01.2010. Zagreb - Importanne Centar, Tisak Media, Nives Celzijus Drpic promovira dopunjenu knjigu Gola istina. Marko Grubnic zvan Modni MacakrPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U jednom intervju nam je prije dvije godine rekao i koliko pažnje posvećuje odjeći i modi i po kojem principu bira kupuje.

- Nikada ne kupujem ciljano odjeću. Uvijek stihijski kada mi se nešto svidi. Hvala dragom Bogu, imam sve što mi treba tako da volim kupovati odjeću koja nadopunjuje ili oplemenjuje na neki način moju postojeću. A osnovno pravilo mi je da to što kupujem bude kvalitetno, a iako je moj stil dosta naglašen, bar kada je riječ o muškoj modi, ipak biram classy komade. Volim, kada već dajem novac, da to nije isključivo sezonski trendy komad, već da mi služi nekoliko sezona. Uostalom na neke odjevne predmete čak gledam i kao na investiciju, jer npr. jedna Chanel torba i Hermès nikada neće izgubiti na cijeni, dapače cijena im samo raste. Osjetio sam to jednom na svom primjeru dok sam živio u Londonu, tamo sam u jednom dućanu koji se bavi otkupom torbi prodao svoju staru birkinicu za cijenu veću nego što sam je platio u dućanu. Što se tiče modnih imena, to se kod mene doslovno mijenja iz sezone u sezonu, trenutačno jako volim Dior – otkrio nam je Marko svoja pravila kada je šoping posrijedi.

VIDEO Mesić o nesvakidašnjem iskustvu u Beogradu: 'Stavio mu je pištolj na sljepoočnicu'