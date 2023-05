Marco Cuccurin: 'Ne razmišljam o karijeri u inozemstvu, za mene je to kukavički potez'

Influencer, pjevač i make up artist Marco Cuccurin multitalentirani je mladi muškarac koji se natječe u showu 'Ples sa zvijezdama'. Marco je završio u finalu, a mnogi vjeruju da mu se i u ovom showu smiješi pobjeda, jer ovo mu nije prva emisija u kojem je oduševio gledatelje - pobjedu je odnio prije samo godinu dana u showu 'Zvijezde pjevaju' . Ima samo 21. godinu, te je već izgradio ozbiljnu karijeru influencera, a želi se probiti i u svijetu glazbe. Velika želja mu je i nastupiti na Euroviziji. Upravo zbog toga porazgovarali smo s njim i doznali neke detalje o njegovom životu i poslu. Marco nam je dao veliki intervju koji objavljujemo u dva dijela, a prvi je izašao u petak.

Jeste li naučili nešto novo o sebi tijekom ovog showa?

Naučio sam da sam itekako ustrajan i uporan. Još jednom sam si pokazao da mogu sve što poželim, da je nebo granica, da treba vjerovati u sebe i da treba ustrajati. Mislim da je to predivno i htio bih to prenijeti na svakoga tko ovo čita jer je zaista prekrasno vidjeti što se sve može dogoditi kada radiš na svojim snovima.



Bilo je nekih komentara žirija da ste vi i partnerica Paula kao brat i sestra. Kakav odnos imate stvarno sa svojom plesnom partnericom? Jeste li se ikada posvađali?

Iskreno, koliko god nas je taj nadimak smetao, jer zaista smatramo kako smo prenijeli jednu lijepu muško žensku strast u isto vrijeme nam je drago jer zaista naš odnos je bratsko sestrinski. Velika smo si podrška, postali smo obitelj koja će se družiti i nakon ovog showa. Nismo se svađali. Bilo je nekih malih trzavica, jer teško je s nekim provoditi osam do 10 sati svaki dan i ne očekivati to. Ja sam čovjek koji nije svadljiv po prirodi, ne volim se svađati ni prepirati i obično se samo povučem i zašutim kada se tako nešto dogodi u mojoj okolini. Znam, možda to ne zvuči realno jer nisam inače takav, jako sam društven i puno pričam što se da i zaključiti(smijeh), ali jednostavno nisam dozvolio da se dogodi svađa i da nam to, ne daj Bože, naruši odnos, jer smatram da se sve može riješiti mirnim tonom i razgovorom.

Nije vas strah javno pokazati emocije. Jeste li uvijek bili takvi?

Da. Oduvijek sam bio emotivan i pokazivao emocije, doslovno od vrtićke dobi pa do osnove i srednje. Bio sam čovjek koji kada je htio zaplakati je zaplakao, isto i sa smijehom. Uvijek sam bio jako transparentan sa svojim emocijama i za mene je to još jedna od svojevrsnih pobjeda. Imam osjećaj da se danas to puno manje radi i da su društvene mreže dosta otupile ljude, pogotovo mlađe generacije i meni je to nekako žao i baš zato promoviram da se to čini češće. Jer, vjerujte mi, onda ne bi bilo psihičkih bolesti, ne bi došlo do puno nasilja koje se događa oko nas. Jer kad bi ljudi samo razgovarali i pokazivali svoje emocije, to bi bio neki svojevrsni putokaz- gdje si, kako si i što ti možda treba u nekom trenutku, možda pomoć, razgovor ili zagrljaj. Za mene je pokazivanje emocija najbolja stvar na svijetu i smatram da bi to svi trebali činiti puno češće.



Jednom prilikom ste rekli da su Vaši snovi ogromni. Što to točno znači? Razmišljate li o karijeri i izvan Hrvatske?

Pa snovi su mi veliki. Ali mislim da je to individualna stvar. Nekome je veliki san negdje otputovati ili izgraditi kuću, nekome možda da samo kupi psa. No, ne bih htio ići van Hrvatske. Želja mi je ići na Euroviziju, prijaviti se za početak na Doru, ali ne razmišljam o karijeri u inozemstvu jer mi se sviđa ovdje. Volim činjenicu da, možda Hrvatsku mijenjamo svi zajedno, činimo je tolerantnijom i za mene je to možda kukavički i lakši potez. Želim činiti promjene, nadam se samo pozitivne i uživam. Volim Hrvatsku, volim svoju zemlju i ne bih volio odseliti odavde.

