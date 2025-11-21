Napadi, 'šmrkanje' i intervencija hitne pomoći: Evo koji skandali su obilježili ovogodišnji izbor za Miss Universe

Ovogodišnje, 74. izdanje izbora za Miss Universe koje se noćas održalo u Tajlandu, osim po velikoj pozornosti koju je izazvalo u Hrvatskoj, bit će zapamćeno i po brojnim skandalima. Problemi su započeli mnogo prije nego što su natjecateljice stigle u Tajland, navodi Business Insider. Anne Jakrajutatip, koja je u listopadu 2022. za 20 milijuna eura ušla u povijest kao prva žena i transrodna žena vlasnica organizacije Miss Universe, obećala je novu eru "globalne platforme za osnaživanje žena". Ta je era, međutim, kratko trajala. U lipnju 2025. Jakrajutatip je tiho odstupila s čelne pozicije, a kao razlog navela je želju da se posveti obitelji.

Njezina ostavka uslijedila je nakon ozbiljnih financijskih problema njezine tvrtke JKN Global Group, koja je podnijela zahtjev za stečaj, i istrage tajlandske Komisije za vrijednosne papire zbog navodnog lažnog prikazivanja financijskih izvješća. Vodstvo su preuzeli novi izvršni direktor Mario Búcaro i predsjednik Raul Rocha, čija je tvrtka u siječnju 2024. kupila 50 posto udjela u organizaciji.

Najveći potres dogodio se 4. studenog tijekom promotivnog događaja. Tijekom ceremonije dodjele lenti na Tajlandu, Miss Universe Meksika i 74. Miss Universe Fátima Bosch našla se u središtu međunarodnog skandala. Nawat Itsaragrisil, moćni tajlandski izvršni direktor natjecanja, javno ju je prozvao i verbalno napao pred kamerama i ostalim natjecateljicama. Optužio ju je da ne promovira dovoljno zemlju domaćina, a tijekom žustre rasprave nazvao ju je "glupom" jer je, kako je tvrdio, slijedila upute svoje nacionalne organizacije. "Nisam ti dao dopuštenje da govoriš", odbrusio joj je dok se pokušavala obraniti. U trenutku kada je pozvao osiguranje da je udalji s pozornice, dogodilo se nešto neočekivano. U znak solidarnosti, nekoliko natjecateljica, predvođenih tada aktualnom Miss Universe Victorijom Kjær Theilvig iz Danske, ustalo je i napustilo dvoranu zajedno s Fátimom. Taj čin zajedništva odjeknuo je svijetom, pretvarajući trenutak poniženja u snažnu poruku o ženskoj solidarnosti.



"Nazvao me glupom jer ima problema s organizacijom. Mislim da to nije pošteno. Svijet ovo mora vidjeti jer mi smo osnažene žene i ovo je platforma za naše glasove. Nitko ne može ušutkati moj glas", izjavila je Fátima novinarima ispred dvorane, dok su joj suze tekle niz lice. Incident je izazvao lavinu reakcija. Obožavatelji diljem svijeta pokrenuli su kampanju podrške pod hashtagom #StandWithFatima. Organizacija Miss Universe (MUO) oštro je osudila Itsaragrisilovo ponašanje. Predsjednik Raúl Rocha izjavio je: "Neću dopustiti da se krše vrijednosti poštovanja i dostojanstva prema ženama. Ponizio je i uvrijedio Fátimu Bosch, pokazujući ozbiljnu zlouporabu ovlasti pozivanjem osiguranja da zastraši bespomoćnu ženu." Itsaragrisilova uloga u budućim natjecanjima odmah je ograničena, a Fátima je postala neslužbena heroina natjecanja i prije samog finala.

A skandali su se nastavili i nekoliko dana prije finala. Naime, jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora, skladatelj Omar Harfouch iznenada odustao samo tri dana prije finalne večeri. Kako je naveo na svojem Instagramu, izrazio je svoju "duboku zbunjenost i zabrinutost" nakon što je doznao da je navodno formirana "impromptu" komisija kako bi se odabralo 30 finalistica među 136 zemalja sudionica. Harfouch je tvrdio da je za komisiju za odabir saznao putem društvenih mreža. Također je ustvrdio da nijedan od "pravih" osam sudaca nije bio prisutan kada se grupa sastala. "Rezultati tog odabira trenutačno se drže u tajnosti", poručio je putem društvenih mreža, dok je u drugoj objavi tvrdio kako je neslužbeni žiri "sastavljen od osoba s ozbiljnim potencijalnim sukobom interesa zbog osobnih veza s nekim od natjecateljica Miss Universe, uključujući i osobu odgovornu za brojanje glasova i upravljanje rezultatima, što predstavlja dodatni sukob interesa".

Naveo je kako se požalio dužnosnicima Miss Universe zbog svog „neodobravanja ove preliminarne selekcije”, te tvrdi kako je reakcija organizacije bila brza objava popisa imena povezanih s odabirom na njihovoj Instagram stranici, premda u objavi "nije navedeno koje su uloge te osobe imale". U pitanju je bila objava selekcijskog odbora uz opis "Upoznajte inspirativne članove Beyond the Crown selekcijskog odbora za 74. izbor za Miss Universe", što je prema riječima Harfoucha stvorilo još veću zbrku.

"Nakon neugodnog razgovora s direktorom Miss Universe Raulom Rochom o nedostatku transparentnosti u procesu glasovanja, odlučio sam dati ostavku na mjesto suca i odbiti biti dio ove farse", napisao je Harfouch, dodavši kako je i skladao glazbu za ovaj događaj, no neće ju izvesti. Nedugo poslije ovih optužbi, oglasila se direkcija Miss Universe, poručivši kako Harfouchovi navodi nisu točni. "Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice i da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju, dodavši kako s poštovanjem prihvaćaju Harfouchovo povlačenje iz žirija. Isto tako, skladatelju su zabranili "korištenje, prikazivanje, referenciranje ili povezivanje s bilo kojim zaštitnim znakom Miss Universe, logotipom, titulom ili registriranim sadržajem, u bilo kojem formatu, mediju ili komunikaciji, bilo digitalnoj, pisanoj ili verbalnoj".

"Organizacija Miss Universe potiče javnost, medije i obožavatelje diljem svijeta da se oslanjaju isključivo na provjerene MUO informacije i da nastave podržavati natjecateljice čije vodstvo, angažman i posvećenost odražavaju prave vrijednosti Miss Universe", zaključili su svoje priopćenje.

Svemu tome, dodajmo i da je Miss Universe Čilea Inna Moll, objavila je video u kojem glumi da šmrče bijeli prah s ruke, što je dio popularnog trenda na TikToku. Nakon žestokih kritika, video je uklonila i ispričala se, tvrdeći da nije u potpunosti razumjela kontekst zbog jezične barijere. Da sve bude još gore, posla je imala i hitna služba. Naime, tijekom preliminarnog natjecanja Miss Universe Jamajke, dr. Gabrielle Henry, pala je s pozornice i odvezena je na nosilima. O tom događaju oglasila se Organizacija Miss Universe priopćenjem u kojem navodi da je predsjednik Raúl Rocha Cantú posjetio Henry u bolnici. Potvrđeno je da je u stabilnom stanju s "nekoliko manjih ozljeda". Zadržana je na promatranju u bolnici u Bangkoku. "Bio sam s njom i njezinom obitelji i, srećom, nema slomljenih kostiju te je pod dobrom skrbi", napisao je Cantú na Instagramu.

Podsjetimo, i da je kao predstavnica Hrvatske nastupila Laura Gnjatović (23) koja e završila u top 30. Ova Zadranka s dubrovačkom adresom, privukla je puno simpatija te se nalazila daleko od skandala, a u Hrvatsku ej ponovno vratila interes za praćenjem izbora ljepote.