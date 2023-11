Sjećate li ih se? Ani i Marinku su svi predviđali sreću nakon showa, no danas nisu u dobrim odnosima

U prošloj sezoni 'Braka na prvu' mnogi su navijali za ljubav najstarijeg para, Ane Barjaktarević i Marinka Plazibata. Iako su mnogi mislili da će veza Ane i Marinka funkcionirati bez problema te da će par i nakon snimanja ostati jednako skladan, oni su u finalnoj emisiji otkrili da nije tako. Magije je, naime, nestalo nakon što je snimanje završilo, a Ana se vratila u SAD, gdje živi. U posljednjoj emisiji požalila se kako je razočarana što je Marinko ne zove, a on se izvlačio na vremensku razliku i mnogo posla. No na kraju je i sam priznao kako nije tip koji bi želio vezu na daljinu.

- Marinko i ja vidjeli smo se dvaput, a ove godine kad sam bila u Hrvatskoj s kćeri krajem svibnja i početkom lipnja. Bio je to zaista lijep i srdačan susret. Prije i poslije toga poslije poslali smo si nekoliko poruka. I to je sve. Moje sudjelovanje u showu ispunilo je sva moja očekivanja. Uživala sam u svakom trenutku, ništa ne bih mijenjala i opet bih sve ponovila - kazala je Ana za RTL. Nakon povratka u Ameriku oboljela je od korone i trebalo joj je dugo da se oporavi. Marinko joj je slao kratke poruke i bi podrška, no kaže kako je očekivala više topline.

VEZANI ČLANCI:

- Show mi je promijenio život tako što sam puno novog naučila o sebi. Spoznala sam tko sam ja uz drugog čovjeka. On je izvukao ono najbolje iz mene i naučio me kako ljubav uzeti i nesebično je dati. Oplemenio me kao osobu i ženu. Vratio mi izgubljeno samopouzdanje te vjeru u ljubav i sreću. Napravio me boljom i jačom osobom na čemu sam mu neizmjerno zahvalna. Vratio me u život i pokazao mi da sam još uvijek živa, da još mogu voljeti i puno toga dati drugoj osobi. U showu sam upoznala puno dragih ljudi s kojima sam ostala u kontaktu i čujemo se i samim tim već sam puno bogatija osoba.

- Hvala dragom Bogu na njima, volim ih i svi su oni postali dio mog života. Show 'Brak na prvu' s velikim bih zadovoljstvom ponovila bez razmišljanja. Jer takvo iskustvo mi je nešto najljepše što mi se ikad dogodilo u životu uz rođenje moje kćeri Jenny, naravno. Dobila sam predivnog partnera koji je džentlmen i kavalir u svakom pogledu. Koji mi je bio oslonac i podrška u svakoj sekundi. Koji me vodio kroz cijeli eksperiment. Upoznala sam divne ljude i naučila puno novog od njih. Doživjela puno lijepih iskustava... Moj je život bogatiji za nešto što ću uvijek pamtiti - rekla je. Plazibat je, s druge strane, nakon emisije izjavio kako on i Barjaktarević nisu u dobrim odnosima.

VIDEO Zvijezda 90-ih snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

- Nažalost, više se ne mogu pohvaliti dobrim odnosom s Anom - rekao je. Podsjetimo, u posljednjoj epizodi Marinko se pojavio sam, a Ana se javila videopozivom. Marinko je otkrio da njihovi zavjeti s kraja showa vrijede i dalje, ali da su i jedan i drugi morali sređivati neke druge stvari. Ana je otkrila da joj nedostaje bliskost koju su ranije imali. „Kad sam se vratila u Ameriku, jako sam se razboljela i nisam bila u prilici razgovarati s njime. Nije me zvao, slao mi je poruke i svaki dan pitao kako sam, kako moje zdravlje, Jenny… Naš se odnos sveo na to, a ja sam očekivala mnogo više“, ispričala je.

Marinko se pravdao da nije imao vremena zbog posla, a Ana je kratko poručila da kad čovjek ima želju, nađe načina. Marinko je istaknuo da mu problem predstavlja to što ona živi u Americi, a njoj nije bilo jasno kako se ne mogu čuti uza svu tehnologiju i mogućnosti koje danas postoje. On je istaknuo i problem vremenske razlike koja je između Amerike i Hrvatske. „Ne mogu ja svoj život okrenuti naopačke, a ni ona svoj“, zaključio je dodajući kako još barem dvije godine mora raditi u Hrvatskoj, kao i ona tamo, te da će se u tom razdoblju naći neka rješenja.

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti za Aleksandru Prijović: 'Svi smo mi kao veliki čopor'