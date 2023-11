Autobus slavne pjevačice prevrnuo se na zaleđenoj cesti, 13 ljudi završilo u bolnici

Više od 12 članova ekipe pjevačice Shanie Twain završili su u bolnici nakon što su sudjelovali u prometnoj nesreći u Kanadi. Jedan autobus i kamion turneje 'Queen of Me' bili su u prometnoj nesreći na autoputu u Kanadi između Winnipega i Saskatoona. Više vozila naišlo je na opasne uvjete na cesti zbog lošeg vremena, snijega i leda po cesti.

- Članovi ekipe koji trebaju liječničku pomoć odvezeni su u obližnje bolnice - rekli su iz tima pjevačice, ali potvrdili su da se Shania nije nalazila u autobusu u to vrijeme. - Nevjerojatno smo zahvalni timovima hitnih službi na njihovoj brzoj reakciji i kontinuiranoj podršci. Molimo za strpljenje dok brinemo o našoj obitelji na putu - dodali su u priopćenju.

Shania Twain inače je pjevačica koja je najpoznatija po pjesmama 'Man' I Feel Like A Woman' i 'That Don't Impress Me Much'. Dobitnica je i Grammyja. Nakon završene srednje škole, Shania je htjela uspjeti u glazbi. Njezin talent je od samih početaka bio neupitan te je bilo jasno da će postati zvijezda, no njezinu obitelj je 1987. godine pogodila strašna tragedija. Naime, njezina majka i očuh su poginuli u prometnoj nesreći pa se Shania vratila kući kako bi uzdržavala obitelj. Kada su se njezine sestre i polubrat osamostalili, pjevačica je nastavila svoj glazbeni put. Potpisala je unosa ugovor za jednu diskografsku kuću te je ubrzo zauzela visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

U to vrijeme upoznala je producenta Roberta Johna Langea koji je bio oduševljen njenim vokalom. Ubrzo su postali par, a vjenčali su se u prosincu 1993. godine. Zajedno su dobili sina Eju, no ljubav nije potrajala još dugo. Shania je je 2007. godine saznala da ju suprug vara s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud. Mediji su potom 2010. godine krenuli pisati da ljubi bivšeg supruga svoje najbolje prijateljice Frédérica Thiébauda, a godinu kasnije stali su pred oltar. Njihova ljubav traje i danas.

