Kraljica estrade Maja Šuput uhvatila sina da radi nered po kući, obožavatelji iznenađeni

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica i poduzetnica Maja Šuput (44) na društvenim mrežama obožava dijeliti dogodovštine i detalje iz privatnog života. Podijelila je novi videozapis sinčića Blooma pa sve obožavatelje nasmijala, ali i raznježila. Naime, pjevačica je snimila svog dvogodišnjeg sinčića Blooma koji je u kući na stepenicama napravio pravi mali nered, odnosno sve je plišane igračke - medvjediće i sove bacio na stepenište u kući, a na kraju je na jedno od njih i prilegao. - Što si to napravio - upitala ga je simpatično Maja koji se samo smijao na nestašluk koji je napravio. - Nenad, dođi vidi što je dijete napravilo - dodala je, a plavi dječak se samo nastavio hihotati. Pjevačica je sve snimila i objavila na društvenu mrežu Instagram, a ovo je samo jedna u nizu dogodovština koje je preslatki Bloom napravio svojim roditeljima.



Podsjetimo, Maja Šuput i Nenad Tatarinov vjenčali su se 2019., a dvije godine kasnije dobili su sina Blooma. Ona je pak s roditeljima već bio u brojnim dalekim zemljama na putovanjima, a njegove avanture s putovanja uvijek su rado viđene na Majinom Instagram profilu. U prošlogodišnjem velikom intervjuu za Story popularna pjevačica odgovorila je na mnoga goruća pitanja, a jedno od njih bilo je - smeta li joj ponekad zaintersiranost javnosti za njezina sina. - Kao javna osoba navikla sam na interes javnosti. Nekada me neke stvari začude, ali u većini slučajeva mi je sve više-manje normalno. Interes za supruga, dijete i još štošta. Ljudima sam otvorila vrata, pustila ih u svoj dom, a meni je potpuno jasno da im je to zanimljivo.

Ne mislim da trebam nekome biti zanimljiva, ali kada je u pitanju poznata osoba, onda je život pod povećalom javnosti. Bloom je dobio status poznate bebe, a ne mogu reći da me to čudi jer je od prvog dana u medijima i na mojim fotografijama. No možda nisam baš očekivala da će me ljudi gdje god dođemo pitati gdje je Bloom. Više me i ne pitaju kako sam ja. Je li takva situacija i kod drugih mama, to stvarno ne znam. Možda sam se više šokirala što mi ljudi prilaze i govore da me prate na Instagramu zbog sina ili kada kažu da su njegovi obožavatelji. To nikako nisam očekivala... Na kraju, drago mi je što se on sviđa ljudima jer očito ima karizmu i širi pozitivnu energiju zato što je veseljak. Voljela bih da kao osoba takav i ostane, a to je ono što i ja imam. Voljela bih to naposljetku prenijeti na njega - priznala je popularna Zagrepčanka pa otkrila je li joj drago što ima muško dijete:

- Ovo je trik pitanje, a i teško. Kada sam upoznala Nenada, uvijek sam mislila i govorila da želim imati sina, a Nenad je govorio da želi kćer. Počela sam razmišljati u njegovu smjeru te govoriti da i ja želim kćer. Mislila sam kako bi bilo cool da može navlačiti moje štikle, tilove, šljokice, na kraju - što ću uopće s tim svojim haljinama... Uz njega sam se navukla na ideju da imam kćer, a kada sam doznala da čekam sina, moram priznati da sam se sledila od pomisli da ćemo u kući imati bagere, kamione, pištolje te da neće biti šljokica, štikli, da se nećemo češljati, praviti frizure i sve ostalo što ide uz curice. Trebalo mi je jedno tri dana da prihvatim informaciju da ću dobiti sina. Onog trenutka kada mi je ta informacija sjela, zaljubila sam se. Samo sam gledala mame sa sinovima, guglala razne tekstove i onda više nisam mogla dočekati da ga primim u naručje. Tu ljubav sa sinom ne bih mijenjala ni za što na svijetu. Zato sam i rekla da je ovo trik pitanje jer da ste ga postavili u obliku da sam dobila kćer, vjerojatno bih vam odgovorila isto ovo samo u kontra smjeru. Sada uopće ne mogu zamisliti da nemam sina - kazala je u studenom prošle godine te je objasnila da ona i suprug ne priželjkuju više djece te su završili s reprodukcijom djece.

