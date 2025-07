Sjećate li ga se? Pjevač popularnog benda iz 80-ih i njegova 27 godina mlađa supruga očekuju prvo zajedničko dijete

Roland Orzabal, legendarni pjevač i gitarist britanskog sastava Tears for Fears, u 65. godini života ponovno će iskusiti čari roditeljstva. Njegova 38-godišnja supruga Emily Rath Orzabal objavila je da par čeka svoje prvo zajedničko dijete. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu objavivši fotografiju na kojoj ponosno pokazuje trudnički trbuh, a uz nju je stavila samo emotikon crvenog srca. Ova objava izazvala je lavinu čestitki i lijepih želja obožavatelja diljem svijeta koji su s oduševljenjem dočekali vijest o prinovi. Za Emily je ovo prvo dijete, dok Roland iz prethodnog braka ima dva odrasla sina, Pascala i Raoula. Vijest o dolasku djeteta kruna je njihove ljubavi koja je započela nedugo nakon teškog razdoblja za slavnog glazbenika.

Ljubavna priča Rolanda i Emily bila je sve samo ne obična, a obilježila ju je i globalna pandemija. Par se vjenčao u tajnosti 2020. godine, nakon što su zbog lockdowna morali odgoditi svoje prvotno planirano vjenčanje. Emily je kasnije u iskrenoj objavi otkrila kako su se osjećali. "Morali smo odgoditi vjenčanje zakazano za rujan 2020. zbog Covida. Osjećala sam se kao sve 'korona mladenke': ljuto, tužno, prevareno i zbunjeno oko toga kada bismo uopće trebali imati vjenčanje. Roland i ja bili smo u SAD-u zbog posla. Očajnički smo se željeli vjenčati, makar samo pravno, pa smo u čast našeg originalnog datuma pobjegli i vjenčali se u tajnosti, samo nas dvoje, na vrhu planine u Aspenu. Bio je to najčarobniji trenutak u mom životu", napisala je tada.

Iako je ceremonija bila idilična, Emily je priznala da joj je bilo teško što njezina obitelj nije mogla biti prisutna. "Srce mi se slama što moja obitelj nije mogla to vidjeti, ali nitko nije želio riskirati svoju sigurnost. Dva vjenčanja nikada nisu bila moj san, ali prilagodili smo se, odvojivši pravno vjenčanje od slavljeničkog koje je tek trebalo doći. Vjenčali smo se na 3417 metara nadmorske visine na planini Aspen. Nosila sam predivnu haljinu Amande Wakeley koja je prekrasno lepršala na vjetru. Još uvijek nemam osjećaj da sam imala pravo vjenčanje jer smo bili samo nas dvoje i sve je bila tajna. Još nismo imali ni prvi ples ni medeni mjesec! Ali, šest mjeseci nakon vjenčanja, presretna sam i jedva čekam ponovno se udati za Rolanda sljedeće godine, okružena svim našim najdražim ljudima", otkrila je Emily u svojoj emotivnoj objavi.

Godinu dana nakon tajnog vjenčanja u Coloradu, par je ispunio svoje obećanje i organizirao veliko slavlje za obitelj i prijatelje. Druga, raskošna ceremonija održana je u povijesnoj palači Blenheim u Oxfordshireu u Engleskoj, gdje su konačno mogli proslaviti svoju ljubav onako kako su prvotno zamislili. Ovaj događaj označio je konačni početak njihovog zajedničkog života, zatvorivši krug koji je započeo intimnom ceremonijom na vrhu planine, a završio velikom proslavom okruženom najbližima.

Ova sretna vijest dolazi nakon iznimno teškog razdoblja za Orzabala. Njegova prva supruga, Caroline, s kojom je bio u braku od 1982. godine, preminula je u srpnju 2017. u 54. godini života. Caroline se godinama borila s depresijom, a njezina smrt bila je posljedica demencije uzrokovane alkoholizmom i ciroze jetre. Njezina smrt ostavila je dubok trag na glazbeniku. U intervjuu za The Irish Times, Orzabal je priznao da mu se život "potpuno raspao 2018. godine", nakon čega je potražio stručnu pomoć i otišao na rehabilitaciju kako bi se nosio s golemim gubitkom.

Upravo su ti traumatični događaji, bol zbog gubitka i proces iscjeljenja, postali glavna inspiracija za sedmi studijski album grupe Tears for Fears, "The Tipping Point", objavljen 2022. godine. Album je dobio pohvale kritike i publike, a mnogi su ga protumačili kao Orzabalov put kroz tugu i ponovno pronalaženje nade. Njegova nova ljubav s Emily odigrala je ključnu ulogu u tom procesu, donoseći mu svjetlost i stabilnost nakon godina tame. Koliko mu Emily znači, pokazao je i pjesmom "Emily Said" koju je bend objavio, a ona je to simpatično prokomentirala na Instagramu: "Dobar je dan za sve Emily na svijetu jer su Tears for Fears upravo objavili pjesmu o nama." Sada, s djetetom na putu, čini se da je za legendu hitova poput "Everybody Wants to Rule the World" i "Shout" započelo potpuno novo, sretnije poglavlje.