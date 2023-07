Sin Toma Cruisea snimljen u javnosti nakon dugo vremena, poput oca i on je scijentolog

Još nas samo malo dijeli od premijere novog nastavka "Nemoguće misije" Toma Cruisea (61), a ususret izlasku filma u našim kinima glumac je bio u New Yorku gdje je imao promotivni događaj za "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Uz njega je ovaj put bio i sin Connor (28) , ali i Tomina sestra Lee Ann (63).

Connor i Tom nisu fotografirani zajedno, no na fotografijama su bili s istom skupinom te se Connor vidi u pozadini fotografija na kojima je Tom u prvom planu.

Connor je jedino dijete s kojim je glumac u dobrim odnosima i više puta su snimljeni skupa tijekom godina. On je išao očevim stopama pa se 2008. godine pojavio u filmu "Seven Pounds", a 2012. godine u filmu "Red Dawn", no od tada ga rijetko možemo vidjeti u javnosti.

Connora je Cruise dobio u braku s Nicole Kidman. Nicole je crkvu napustila 2001. godine, ali Connor i Isabella ostali su s Tomom nakon prekida i odgojila ih je scijentološka crkva. Cruise je polako počeo micati od ove ''zajednice'' 1997. godine kada je snimao film 'Eyes Wide Shut'', Stanleyja Kubricka s tadašnjom suprugom Nicole Kidman, piše u knjizi pod nazivom 'A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology' koju je napisao bivši crkveni časnik Mike Rinder. Kako navodi, Cruise je počeo ignorirati pozive šefa Davida Miscavigea tijekom snimanja u Londonu što ga je navelo da crkvenog izvršnog direktora Martyja Rathbuna pošalje u Veliku Britaniju kako bi izvršio reviziju, odnosno proces kroz koji se subjekt prolazi kroz događaje u svom životu kako bi se oslobodio negativnosti i postigao razinu 'jasnosti što je bilo okidač za ponovno uvlačenje u svijet scijentologije, a to je dovelo do problema između Toma i Nicole Kidman koju je doveo u crkvu nekoliko godina ranije, ali ona nije nije izrazila posebnu želju da postane član iako je njezin otac bio psihijatar. Naime, prema Scijentološkoj crkvi, psihijatrija pruža neprikladnu skrb i pretjerano oslanjanje na psihijatrijske lijekove.

Crkva se tada osjećala ugroženo zbog utjecaja koji je Nicole imala na njihovu ''najveću zvijezdu'' pa je šef s holivudskim odvjetnikom Bertom Fieldsom angažirao zloglasnog privatnog istražitelja Anthonyja Pellicana da špijunira Nicole i prisluškuje joj telefon, piše u knjizi te otkriva kako je Rathbun okrenuo usvojenu djecu para, Isabellu i Connora protiv glumice tako što ih je indoktrinirao u učenja L. Rona Hubbarda o supresivnim osobama. Prema scijentološkom kanonu, supresivna osoba je ona koja crkvu smatra neprijateljem.

Cruisea je sa scijentologijom prvi put upoznala bivša žena Mimi Rogers, a on je postao jedna od najpoznatijih članova ove vjere uz glumce Johna Travoltu i Kirstie Alley.

