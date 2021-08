OTKRILA

Albina priznala da ne bi bila s pjevačem: 'Muškarci iz moje branše nikad me nisu privlačili'

„Ivan ionako non stop govori da bi i on bio dobar pjevač uz auto tune, ali pošto me nikad nisu privlačili muškarci iz moje branše u ljubavnom smislu, neka se on drži nogometa“, rekla je pjevačica te dodala da s muškarcima iz svoje branše može podijeliti glazbena iskustva.