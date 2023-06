VIDEO Simon Cowell u suzama: Zbor izborom pjesme rasplakao žiri, za nastup su dobili i Zlatni gumb

Posljednja epizoda showa "America's Got Talent" uspjela je rasplakati inače najstrožeg člana žirija Simona Cowella (63), a to je za rukom pošlo zboru iz Južnoafričke Republike. Naime, zbor Mzansi nastupio je s pjesmom "It's OK".

Za svoju izvedbu dobili su prvi zlatni gumb, a žiri je ganuo odabir pjesme jer se radi o pjesmi bivše natjecateljice Nightbirde, koja je preminula prošle godine nakon kraće borbe s rakom u 31. godini.

Čim je pjesma krenula, Cowell se okrenuo prema drugoj članici žirija, glumici Sofiji Vergari (50) i rekao da prepoznaje o kojoj je pjesmi riječ.

- Ovo mi je probudilo uspomene. Znam koliko bi njoj značilo. Do samog kraja bavila se svojom glazbom. Vi ste joj odali nevjerojatno priznanje svojom izvedbom - rekao je Simon.

Nastup zbora Mzansi ganuo je i žiri, a i publiku, a za sve one koji nisu znali o čemu je riječ, supermodel Heidi Klum (50) objasnila je o čemu se radi.

- Za one koji ne znaju, prošle godine smo izgubili jednu posebnu osobu iz naše Supertalent obitelji. Zvala se Jane, nadimak joj je bio Nightbirde i pjevala je upravo ovu pjesmu - rekla je Klum nakon nastupa zbora.

Inače, kantautorica "Nightbirde", pravog imena Jane Marczewski, preminula je prošle godine, a 2021. godine sudjelovala je u showu gdje je dobila Zlatni gumb za svoju originalnu pjesmu "It's OK", koju je zbor pjevao.

Prisjetimo se, u ovogodišnjoj sezoni američke inačice Supertalenta u žiriju uz Simona, Sofiju i Klum, sjedi i komičar Howie Mandel (67).

