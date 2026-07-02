FOTO Nina Badrić unplugged koncertom u Opatiji priredila nezaboravnu glazbenu čaroliju

Opatija je sinoć disala u ritmu emocija, glazbe i elegancije. Na Ljetnoj pozornici je održan dugo iščekivani spektakl, koncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra pod nazivom „Nina Unplugged“, koji je publici priredio večer za pamćenje.
Njezin glas, raskošan i emotivan, savršeno se uklopio u sofisticirane aranžmane koje potpisuje Ante Gelo, stvarajući atmosferu koja je balansirala između koncertne elegancije i gotovo osobne bliskosti s publikom.
Redali su se hitovi koji su obilježili njezinu karijeru - „Dani i godine“, „Takvi kao ti“, „Rekao si“ i „Čarobno jutro“, a svaka je pjesma ispraćena snažnim reakcijama publike koja je nerijetko pjevala uglas.
Poseban trenutak večeri bile su interpretacije bezvremenskih klasika Olivera Dragojevića, Halida Bešlića i Miše Kovača, koje su u ovom novom, akustičnom izdanju dobile dodatnu dubinu i emotivnu težinu.
Uz vrhunske instrumentaliste Gelinog Acoustic Orchestra – među kojima su se istaknuli Mladen Kosovec na harmonici, Robert Vrbančić na basu i Marko Matošević na bubnjevima – te bogatu deseteročlanu gudačku sekciju, glazbena slika bila je zaokružena i snažnim zborskim dionicama koje potpisuje Husar & Tomčić. Upravo taj spoj dao je koncertu dozu raskoši i profinjenosti koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim.
Publika u Opatiji nagradila je izvođače dugotrajnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši da je riječ o večeri koja će se još dugo prepričavati. „Nina Unplugged“ nije bio samo koncert, već istinski glazbeni doživljaj, čarobna ljetna noć ispunjena emocijama, vrhunskom izvedbom i bezvremenskim pjesmama.