Severina promovirala novi roman: ’U životu postoje dvije riječi koje otvaraju sva vrata, vuci i guraj’

Tvornica kulture jučer je bila u znaku Severine, odnosno novog krimi - romana ’U ime mafije’ Luciana Secchija, poznatijeg pod pseudonimom Max Bunker, a na čijoj je naslovnici upravo Severina. Roman u ’U ime mafije’ prvi je kriminalistički roman Maxa Bunkera koji je preveden u Hrvatskoj, ali i u regiji.

Naslovnica je snimljena u stilu starih noir filmskih plakata, a i izdavaču Ivanu Sršenu nije trebalo dugo da odluči tko će biti na naslovnici.

Logičan izbor

- Severina je jedina s ovih prostora koja je u stanju tako dobro utjeloviti lik Sharon, odnosno femme fatale romana, a poklopilo se i da je velika obožavateljica stripa Alan Ford, tako da je ova suradnja ostvarena na obostrano zadovoljstvo. Od početka smo htjeli da knjiga bude atraktivna, no nismo mogli ni zamisliti da će biti ovoliko atraktivna i da će privući ovoliku pažnju, govori nam Ivan Sršen.

- Odrasla sam čitajući Alana Forda, odnosno Maxa Bunkera, on je zlatnim slovima upisan u dnevnik mog djetinjstva. Sretna sam kao malo dijete, govori nam Severina.

Naslovnica je snimljena u nekoliko dana, a osim Severine na fotografijama romana su i tonski snimatelj Domagoj Perišić koji je utjelovio lik detektiva i skladatelj i producent Filip Miletić koji je utjelovio lik kriminalca, a s kojima Severina trenutno radi na novom albumu.

- Žutom haljinom zapravo smo htjeli ispoštovati boju stripova Maxa Bunkera po kojima je on i najpoznatiji, iako sam je htjela nositi zelenu haljinu, no ona bi više bila za neko božićno izdanje u stilu Grincha, šali se Severina i dodaje kako upravo dalmatinci imaju taj specifični humor koji možemo pronaći i kod Maxa Bunkera.

Idealno ljetno štivo

Serija romana o detektivu Finziju doživjela je velik uspjeh u Italiji, gdje je čak popularnija od Bunkerove serije stripova o Alanu Fordu. ’U ime mafije’ nije klasični kriminalistički roman kao ni glavni lik Finzi koji u Milanu vodi malu privatnu detektivsku radnju koja često nije toliko uspješna, ali mu se na početku same radnje osmjehne sreća i osvaja nagradno putovanje u Ameriku i tako kreće njegova avantura.

- Finzi u teoriji ima osobine pravog detektiva, snalažljiv je, šarmantan i naravno ima to detektivsko šesto čulo koje ga u mnogim slučajevima odvede na krivi put, no nekako se uvijek uspije izvući. U romanu ima i ta prepoznatljiva Alan Fordovska nota, a to je ruganje ljudskim slabostima, u ovom slučaju Finzija to je taština, pa će svi ljubitelji Alana Forda uživati u romanu, objašnjava prevoditeljica Antonija Radić.

- Knjiga je stvarno fantastična, jako je čitljiva i ne može se otkriti do kraja što se događa, a Finzi je stvarno simpatičan i duhovit lik, ima taj specifičan humor koji je oštar, ali i duhovit i svi ga volim, pa je ova knjiga idealno ljetno štivo, zaključuje Severina.

