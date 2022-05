Severina podsjetila pratitelje na svoj nastup na Euroviziji, a otkrila je i za koga će navijati: 'Želim joj puno sreće'

Pjevačica Severina Vučković na društvenim mrežama otkrila je za koga će navijati na Euroviziji. Severina je objavila objavila video svog nastupa na tom natjecanju, kada je pjevala hit 'Moja štikla'.

"Afrika paprika želi večeras puno sreće zdravoj umetnici Konstrakti i umetnicima. Dolazim u #Glibovac2023" napisala je uz snimku nastupa.

Taj hashtag, #Glibovac 20223 proširio se društvenim mrežama uoči finala, a odnosi se na to da bi se Eurovizija održala u selu Glibovcu u Srbiji, ako Konstrakta pobijedi.

Foto: Facebook

Eurovizija se u Srbiji posljednji put održala prije 16 godina, a Konstrakta je nedavno novinarima u šali kazala kako bi voljela da se ovo natjecanje održi u selu njene bake Desanke, Glibovcu.

Glibovac je selo s nešto više od 2000 stanovnika, u Podunavlju u Srbiji.

Konstrakta, koju podržava i Severina u drugoj polufinalnoj večeri Eurovizije je uz neobičnu pjesmu izvela i netipičan nastup u kojem, među ostalim, pere i ruke, a nastup je dobio lavinu pozitivnih reakcija. Mnogi su mislili da Konstraktino pranje ruku na pozornici simbolički znači da pere ruke od svega, a sada je pojasnila da nije tako. – Ovo je pjesma o zdravlju i atmosferi u kojoj živimo, u kojoj je zdravlje stavljeno na mjesto najviše vrijednosti. Zato nam je bio potreban neki kompulzivni aspekt u pjesmi pa smo odlučili da to bude pranje ruku – rekla je za Eurovision TV.

– Mislim da kulisa može utjecati, pogotovo kada se udubite u tekst. Imamo ovu izvedbu, s vremena na vrijeme i titlove, tako da bi se publika, nadamo se, trebala moći povezati – dodala je. Drugi simbol koji koristi je karanfil, koji je dijelila okupljenima pred polazak u Torino. – Iako su simboli nezgodna stvar jer im svatko može pridati neko značenje, za nas karanfili od početka ovog performansa znače ljubav, razumijevanje i poštovanje – opisala je srpska predstavnica. Na samom početku pjesme ističe se i Meghan Markle koja je mnogima zapela za uho, a ovom je prilikom Konstrakta objasnila kako to da se ona pojavila u pjesmi. – Meghan Markle ovdje nije toliko važna, ali je predstavnica svih onih ljudi u medijima na koje smo fokusirani. Još me nije kontaktirala, ali voljela bih da to čuje – istaknula je.

