Naša voditeljica progovorila o bolesti: 'Imala sam napadaje svaki dan, nitko mi nije objasnio što to znači'

Voditeljica, pjevačica i mentorica u ovogodišnjem izdanju HRT-ovog showa ''Zvijezde pjevaju'' Gina Damjanović progovorila je o svojoj borbi s epilepsijom kako bi podigla svijest o toj bolesti.

-Nije mi nitko objasnio što to znači, kako se ta bolest zapravo manifestira, što to znači za mene kao osobu, kao ženu. Život mi se promijenio u trenutku i bila sam zbunjena, jako uplašena, čak sam se i sramila na početku svega što mi se događa- ispričala je Gina u emisiji ''Kod nas doma''.

Kako je otkrila, prvi epileptički napad dogodio joj se prije pet godina uslijed intenzivne koncertne turneje kada je imala velikih problema s kralježnicom, a od umora i svega što joj se nakupilo tada je prvi put izgubila svijest.

-Taj prvi snažni napadaj bio je početak teškog perioda. U tom periodu sam imala napadaje skoro svaki dan, jer sam bila zdravstveno jako loše i svaka bol u tijelu kod mene, obično ako je preintenzivna i prejaka završi s epileptičkim napadom. Kad dobijem napadaje počnu tako da dobijem spazme na desnoj strani tijela, isto tako mi se ponekad prostor čini malo udaljen pa približen, malo u magli- prisjetila se Gina te priznala kako joj suočavanje s dijagnozom nije bilo nimalo jednostavno.

-Odbijala sam priznati da je riječ o epilepsiji. Jako je teško suočiti se s nečim što ne razumiješ. No, nakon nekog određenog vremena sam uspjela doći do sjajne liječnice, profesorice Iris Zavoreo koja me i sad liječi, zapravo prati moj napredak. Nakon što sam došla kod nje počela sam u principu po prvi puta razumijevati što je epilepsija, po prvi puta shvaćati zašto mi se događa, kada mi se sve to događa- dodala je pjevačica i otkrila kako je najveći okidač stres i manjak sna te ako ne pazi na to, doživi napadaj.

-Tada znam da sam sama kriva za to, no kada uzimaš terapiju i kada se trudiš, onda zaista možeš živjeti jedan normalan život- kazala je voditeljica koja je o svom problemu odlučila progovoriti kako se ljudi, a naročito djeca zbog svoje bolesti ne bi osjećali izgubljeno, bespomoćno i marginalizirano.

-Zapravo sam ponosna na to i zahvalna zbog toga što je epilepsija ušla u moj život jer me naučila kako da se bolje pobrinem za sebe i kako da budem malo nježnija prema sebi, a onda naravno i prema drugima- zaključila je Gina.

VIDEO Mia prije večerašnjeg nastupa: 'Bit ću energična i dati sve od sebe, drugo me ne zanima'