Severina: Plakala sam u nevjerici i 'Prijateljice' sam napisala njoj

Severina Kojić u intervju za Dnevni avaz pričala je o svom novom albumu "Halo", ali i o tome kako su nastali neki od njenih najvećih hitova.

Prisjetila se tako kako joj je Arsen Dedić napisao pjesmu ''Sama na sceni'' i otkrila kako tu pjesmu baš ne voli izvoditi.

– Arsen je tu pjesmu “Sama na sceni” napisao s posebnom ljubavlju, 2004., one godine koju ne volim. Poznavao me i osjećao je da mi mora napisati pjesmu. I otprilike je pogodio svaku emociju. Zato tu pjesmu ne volim pjevati često. Ali, ne moram vam ni reći koja je to čast kad vam takav umjetnik posveti pjesmu – izjavila je.

Severinin veliki hit je i pjesma "Prijateljice" za koju ona sama potpisuje stihove, a sada je i otkrila tužnu priču koja se krije iza ove pjesme.

– Tu sam pjesmu napisala krajem srednje škole. Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u nevjerici, bila je najljepša u razredu i tad sam odlučila da ću joj napisati pjesmu ”Prijateljice”. To kako je cure vole posebno sam dirnuta, to je mojoj prijateljici u slavu. I drago mi je da se tom pjesmom slave prijateljstva – ispričala je pjevačica.