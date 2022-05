Severina dala podršku Čavajdi i podijelila vlastito traumatično iskustvo: 'Bila sam žrtva nasilja institucija'

Glazbenica Severina Vučković i bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos danas su među nekoliko tisuća ljudi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića na prosvjedu u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom i svim ženama kojima je u Hrvatskoj uskraćen zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi. Severina je na društvenim mrežama prozvala ministra Beroša i najavila svoj dolazak, a za RTL kazala je i zašto podržava prosvjed.

- Ovo je podrška Mireli Čavajdi zbog nasilja nad njom od strane institucija i možda nekim rječnikom to objasniti i svih ljudi da razumiju pošto ovdje nije važna ideologija. Radi se o ženi koja ima problem i o velikom nedostatku empatije, ali ne samo empatije nego i ljudskosti. Mislim da je ovo velika greška. Slikovito, ženu su doslovno stavili na križ između 4 bolnice, a onda su nakon toga njenu obitelj prognali u Sloveniju. Mislim da je to strašna stvar. Bila sam žrtva nasilja institucija i zbog toga jedan doktor, koji se zove Gzim Redžepi odgovara na sudu - kazala je Severina i dodala da je slučaj Mirele Čavajde poraz za hrvatske institucije.

- Rekli su da ovo nije politička situacija. Otkad se politika uvukla u moj život pratim sve. Svi se izvlače, ono što gospođa Ž radi godinama javno, plaši žene, taj zakon koji je bio u ime obitelji, to je bila prevara jer je zvučalo lijepo i mojoj mami dok joj nisam objasnila što to znači, a to je da su neki drugi zakinuti. Sad osim što je zakinula prava drugim ljudima, hoće zakinuti prava ženama. Ovi dečki, razgovaraju o žrtvama iz '45. godine, što je okej, ali to su žrtve, ljudi kojih više nema. Ovdje se razgovara o malom Grgi i bilo mi je najgadljivije kad sam vidjela da će napraviti pomoć za Grgu, a majka im to nije dozvolila. To je nešto najlicemjernije što sam vidjela - porućila je pjevačica.

Vlatka Pokos je na Instagramu objavila i video s dnašnjeg prosvjeda:

VIDEO: Jakov Sedlar napao ministricu kulture