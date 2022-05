Predstavnica Crne Gore razočarana organizacijom Eurovizije: 'Gledatelji to moraju znati, molbe nam nisu uslišene'

Predstavnica Crne Gore, Vladana Vučinić, večeras nastupa na drugoj polufinalnoj večeri Eurovizije, a uoči nastupa dala je intervju u kojemu je upozorila na neke probleme s organizacijom, koji bi mogli utjecati na njezin, ali i sve ostale nastupe. Naime, Vladana je poprilično razočarana sveukupnom organizacijom.

"Očekivala sam mnogo bolju organizaciju svega. U tome smo suglasni svi. Mislim da bi Crna Gora sve odradila bolje. Sve je nekako kaotično, testiramo se svaka tri dana na koronavirus, dosta smo udaljeni i od grada i od arene, pa nemam osjećaj da sam došla na neki veliki događaj kao što je Eurosong", započela je Vladana.

Potom je pričala o tehničkim detaljima i problemima, od kojih je najveći ono s kinetičkim suncem koji je trebao stajati na pozornici, a oko kojeg se trebao vrtjeti nastup većine natjecatelja. Sunce je na kraju zaustavljeno zbog neispravnosti, a mnogu su morali mijenjati nastupe u zadnji tren. No, Vladana tvrdi da ni neke rezervne ideje domaćini nisu prihvatili. Kako kaže, sve će zbog toga završiti na improvizaciji.

"Koliko god da smo se trudili oko nekih stvari koje se tiču samog nastupa, molbe nam nisu uslišene, jer se očigledno oni trude mnogo više oko zemalja koje imaju više novca. To što će gledatelji vidjeti nije ono što smo mi planirali. Moj nastup trebala je pratiti topla ljudska priča, a on sada izgleda prilično prazno zbog tog kinetičkog sunca za koje su obavijestili da ne funkcionira kako je planirano i to dva dana prije negoli su delegacije stigle u Torino", rekla je i dodala: "Gledatelji moraju znati da to nije do nas, jer smo zaista svi uložili mnogo truda i dokaz za to je da ove godine, na primjer, imamo možda i najbolji spot, a tako je i nastup trebao biti zanimljiv. Osim toga, imamo zanimljiv kostim, koji reagira na zvuk i napravljen je da simulira disanje mojih ‘pluća’ koja će svijetliti. Programirao ga je inženjer koji radi za Google ATAP inovacije i francuska dizajnerica Klara Daguin. I moramo priznati svi da tako nešto sigurno Europa nije očekivala od Crne Gore".

VIDEO>>Jakov Sedlar napao ministricu kulture