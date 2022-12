Reper P. Diddy dobio je sedmo dijete s četvrtom ženom, poznato je i ime bebe

Reper Sean Combs (53), poznatiji kao P. Diddy, dobio je sedmo dijete. Diddy je na društvenim mrežama podijelio sretne vijesti, a otkrio je i da je dobio djevojčicu imena Love Sean Combs.

"Tako sam blagoslovljen što mogu poželjeti dobrodošlicu svojoj djevojčici Love Sean Combs na svijet", napisao je Combs, koji nije otkrio identitet bebine majke. "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie i ja te jako volimo! Bog je najveći!"

Diddy je već otac šestero djece, uključujući sina Quincyja Taylora Browna (31) kojeg je posvojio dok je bio u vezi s djetetovom pokojnom majkom i njegovom bivšom Kim Porter, koja je umrla od upale pluća 2018. u dobi od 47 godina.

I’m so blessed to welcome my baby girl Love Sean Combs to the world. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie and myself all love you so much! God is the Greatest!