Iskreno svjedočanstvo Marije Husar Rimac: Osjetila se jedna svetost u ovom mjestu koje zove na obraćenje

Glazbenica Marija Husar Rimac gostovala je u serijalu "Fruits of Medjugorje" na radiopostaji MIR Međugorje pa pričala o tome kada je prvi put čula za Međugorje i govorila o prvom seminaru Zlatka Sudca na kojem je bila 2003. godine

– Ja sam Marija Husar Rimac, imam 46 godina. Majka sam dvojice sinova, malih sinova, jedan ima četiri mjeseca, a drugi će sad sedam godina. Supruga – imam predivnog supruga Vjekoslava. Pjevačica sam, imam uspješnu pjevačku karijeru. Nekad sam pjevala u grupi DIVAS, a danas imam solo karijeru – rekla je na početku razgovora pjevačica te ispričala u nastavku kada je prvi put čula za Međugorje.

– Pa, prvi put sam čula za Međugorje od svojih roditelja kad sam bila mala, a prvi put sam u Međugorju bila 2000. godine kad mi je došla moja tetka iz Argentine nakon 25 godina i želja joj je bila da dođe u Međugorje. Prvi dojam, sad kad gledam iz ove perspektive vjernice, jer tada sam bila dosta daleko od Boga, bila je jedna velika potreba za promjenom i čežnja duše i srca za promjenom. Osjetila se svetost u ovom mjestu i kao da ovo mjesto zove na promjenu, zove na obraćenje. I ja sam 2003. godine otišla na seminar kod Zlatka Sudca i baš na tom seminaru bila je grupa Amerikanaca koja je došla iz Međugorja i među njima je bila i Coleen koja je baš tada doživjela čudesna ozdravljenja ovdje u Međugorju – prisjetila se.

– Evo, to je bio moj daljnji susret s Međugorjem, upoznala sam tamo predivne ljude koji su mi i dandanas prijatelji i oni su me pozvali da dođem proslaviti Novu godinu u Međugorju. I ja sam došla i od tada ne propuštam skoro nijednu Novu godinu, nijednu obljetnicu, Mladifest i sve što se događa tu u Međugorju, ali moram naglasiti taj prvi susret, prvi dolazak u Međugorje.

I taj put sam šetala tu oko crkve i došla do Gospina kipa. Kad sam vidjela datum, pisalo je: "Ja sam Kraljica mira 25. 6. 1981.", a ja sam rođena 25. 6., i to je bio moj susret s Majkom. Ja sam se tako rasplakala i rekla:" Aha, pronašla sam onaj svoj rođendan za kojim sam toliko čeznula, ovdje, tu u Međugorju."

Dio je to Marijina svjedočanstva koje se u cijelosti može pogledati na YouTube kanalu Fruits of Medjugorje.

