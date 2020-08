Sandra Perković pozirala u uskoj haljini, a komentari ne prestaju

Danas je dan za odmoriti se - napisala je naša sporašica Sandra Perković uz fotografiju na kojoj je zasjala u dugoj ljetnoj haljini prljavo roze boje i oduševila pratitelje vitkom linijom. Uspjela je dodatno naglasiti struk crnim remenom sa cvijetom na sredini, a njezin outfit odobrila je u komentarima s puno podrške i dizajnerica Aleksandra Dojčinović.

Privukla je mnogo pozornosti, stoga ne čudi da komentari ne prestaju stizati jer njezina vitka linija ništa manje ne zaslužuje nego brdo komplimenata.

Foto: Instagram

"Izgledaš fantastično kao i uvijek", "Predivna si", "Kao princeza", "Ljepotice", "Top", samo su neki od komentara.

Naša proslavljena atletičarka ovo ljeto uživa kao nikada jer nije bilo sportskih događanja zbog pandemije, a vrijeme koje je imala na raspolaganju provodila je sa svojim trenerom i dečkom Edisom Elkasevićem. Jedno vrijeme šuškalo se kako su prekinuli te da su ostali samo u poslovnim odnosima, ali Sandra je nakon duže šutnje to demantirala i rekla kako je Edis jednostavno osoba koja se ne voli eksponirati i fotografirati. Nedavnom fotografijom potvrdila je kako je njihova veza snažnija nego ikada, a upoznali su se 2012. godine i godinu dana kasnije joj je postao trener. Šest godina stariji Edis bio je bacač kugle koji je po završetku profesionalne karijere odlučio nastaviti karijeru kao trener.

– Svi se pitaju tko je to Misteriozni trener, ''čovjek iz sjene'', čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da je sve nesreće i nevolje zaobiđu i da je samo anđeli čuvari mogu čuvati – rekla je jednom Sandra o svom životnom partneru.

Spominjalo se i vjenčanje, ali Sandra još ne otkriva jesu li ti planovi stavljeni na čekanje ili će ipak uskoro ljubav okruniti i brakom.