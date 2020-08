Pamela Ramljak podijelila fotku snimljenu nakon poroda i otkrila je li drugi porod bio lakši

Prije devet dana pjevačica Pamela Ramljak rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su ona i suprug dali ime Maria. Malena se rodila u Petrovoj bolnici, a sada kada se s kćeri vratila kući gdje je mamu i Mariju s nestrpljenjem čekao stariji brat Antun, Pamela je malo sredila dojmove i zahvalila se svima na podršci i podijelila je li joj drugi porod bio lakši ili teži od prvog.

- Možda i nije najprezentnija fotka, ali znate da nemam problem objaviti i ovakve fotke. Ovo je jutro nakon svega. Sjećate se kako sam vas molila da me utješite kako će ovaj put biti sve puuuno brže i lakše i stvarno jeste što se vidi po skoro 600 komentara i hrpu poruka u Inbox. A sad za one mame koje još to čeka evo i moje iskustvo. U 11 ujutro sam došla u Petrovu s laganim trudovima, u 13 sam ušla u rađaonu i u točno 15:01 sam rodila Mariu. Bez epiduralne. Dakle cure (najviše one iz inboxa) , bez straha. Sve je lakše drugi put. Zahvalila bi se javno i ekipi koja je bila sa mnom a posebno babici koja je sve riješila u petnaest minuta. - poručila je Pamela. Prije drugog poroda Pamela je priznala kako se drugog porođaja plaši više nego prvog.

- Iskreno, s obzirom na to da znam kakav mi je bio prvi porođaj, drugog se više bojim. Nije mi baš svejedno, ali se nekako nadam da će ipak biti lakši porođaj jer je drugo dijete u pitanju. Premda, ona je jako velika beba i trbuh mi je baš ogroman tako da je moguće i da bude težak porođaj - rekla je pjevačica prije nekoliko tjedana za Story.