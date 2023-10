Sandra Perković otkrila da slavi: 'Rekla sam da, da, da'

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković (33) sa svojim je pratiteljima na Instagramu nedavno podijelila važan trenutak iz života svoje obitelji. Naime, Sandra je prije nekoliko tjedana podijelila nekoliko fotografija s vjenčanja svog brata Marka i njegove dugogodišnje partnerice Andreje, a sada se i sama javila pozirajući u bijeloj haljini.

Sandra je na svojem Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je pozirala u dugoj bijeloj haljini, a u kosi je imala dodatak nalik na veo. Proslavljena atletičarka na fotki nije mogla sakriti osmijeh, a pored je poručila:

- Rekla sam da, da, da.

No, uz ovu fotografiju istaknula je i da je još uvijek 'buduća mlada' tako da je dala naslutiti da slavi svoju djevojačku večer.

Podsjetimo, naša poznata bacačica diska za Novu godinu je otkrila kako se zaručila. Atletičarka je objavila fotografiju na kojoj je pozirala s rukom podignutom tako da se vidi zaručnički prsten. Nosila je dekoltiranu haljinu, a na licu se vidio velik osmijeh.

- Doviđenja 2022., bok 2023. Volim vas sve - napisala je pored fotografije te dodala da je buduća gospođa Elkasević te zaželjela svima sretnu novu godinu.

U komentarima su joj brojni pratitelji uputili čestitke. "Čestitke", "Čestitam i sretna ti nova", "Čestitam od srca", pisali su.

VEZANI ČLANCI

Inače, Sandra je u dugogodišnjoj vezi s trenerom Edisom Elkasevićem. O zarukama je progovorila i u InMagazinu.

- 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi - rekla je Sandra i otkrila da su se zaruke dogodile u Londonu, gradu koji joj ističe Sandra, puno znači.

- Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna - ispričala je atletičarka.

- Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba - dodala je Sandra. Za kraj je otkrila i da će se nakon udaje odreći svog prezimena i uzeti prezime budućeg supruga.

- Želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasević i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna - zaključila je Sandra Perković.

GALERIJA Bend Neki to vole vruće proslavio 35 godina karijere, pogledajte tko je sve došao na tulum

Inače, Edis je Sandrin trener od 2013. godine. I sam se i sam prije bavio atletikom, a par se upoznao kada je Sandra imala 15 godina.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je jednom prilikom.

- Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke. Zato nas dvoje idemo naprijed. Zato nas dvoje možemo! Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom - dodala je.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika