Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Sandra je bila sigurna da je pogriješila, a onda se dogodilo ovo: 'Kao da fali pola duha'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 23:41

Večer je pokazala da iza svakog tanjura stoji priča – o povratku, borbi sa strahom, želji za uspjehom ili o nasljeđu obitelji.

Još jedna uzbudljiva večer u MasterChef kuhinji donijela je snažne emocije, povratke i nove početke, a kandidati su svojim jelima pokušali uvjeriti žiri da zaslužuju priliku u natjecanju. Sandra Pajić s Lastova ponovno je stala pred žiri nakon tri godine te im pripremila rižu s umakom od avokada i pohanog brancina. Na kraju pripreme pomislila je da joj je izostao jedan važan detalj – domaći kruh koji je ispekla. „Bez kruha, kao da fali pola duha“, priznala je, no kada je Goran otvorio štrucu, pokazalo se da je kruh pečen. Mario je komentirao: „Samo jelo za mene je dobro, ali morate poraditi na sigurnosti.“ Goran je bio jasan: „Meni ovo nije dovoljno dobro.“ No Stjepan je smatrao da je Sandra zaslužila priliku. Ona je zaključila: „Poručila bih svima koji imaju strahove u životu da kad-tad mora doći taj trenutak da se suoče sami sa sobom.“

Kineziolog Vjekoslav Krsnik iz Zagreba odlučio je spojiti svoje dvije strasti – kuhanje i sport. Žiriju je pripremio rižoto s čvarcima, a prije samog kuhanja podijelio im je popis personaliziranih vježbi za bolju formu. „Ovaj rižoto nije bio savršen. Tako da od mene će biti ne“, rekao je Stjepan. Mario je procijenio: „Tehnika vam je bila dosta čvrsta, pa imate od mene da.“ Goran je dodao: „Daleko je ovo od savršenog rižota, ali pokazali ste da poštujete naš zanat, hodogram pripreme rižota, tako da od mene imate da.“ Nakon kuhanja Vjekoslav je poručio da će prvo proslaviti prolazak audicije, a potom vježbati kuhanje kako bi se u daljnjem natjecanju plasirao što bolje.

Sandra je bila sigurna da je pogriješila, a onda se dogodilo ovo: 'Kao da fali pola duha'
1/5

Svoje mjesto pokušala je izboriti i Antonela Jakovljević iz Čapljine koja je pripremila rižoto s junećim butom, no trema ju je odvela na pogrešan korak. „Moglo je bolje, puno bolje“, rekla je sama, a Goran je naglasio: „Nesvjesno ste stavljali stvari u tavu, ali shvatio sam da ste došli tu slijediti svoje snove. Ovaj rižoto možda nije najbolji, ali vaša želja, hrabrost, volja i želja, nešto mi govori da ste spremni za sljedeći korak.“ Antonela nije skrivala sreću: „Osjećaj je fenomenalan. Mislim da će moja mama i baka biti ponosne na mene.“

Na audiciju je stigla i Amerikanka Savanah Muller, koja u Hrvatskoj živi šest godina. Pripremila je birra tacose sa sporo kuhanom govedinom, jelo svojih španjolskih predaka. No kad je jelo poslužila žiriju, nedostajalo je začina. „Imao sam veća očekivanja, tortilla je upila previše ulja, fali soli, fali karaktera, od mene će biti ne“, rekao je Stjepan. Ni Mario nije bio zadovoljan izvedbom, dok je Goran dodao da je riječ o jelu koje više pripada prijateljskim druženjima nego natjecanju.

Večer je pokazala da iza svakog tanjura stoji priča – o povratku, borbi sa strahom, želji za uspjehom ili o nasljeđu obitelji. Upravo su te priče, uz okus i tehniku, ono što kuhinji daje uzbuđenje i iščekivanje, a s kakvim će pričama doći idući kandidati, doznat ćemo u novim epizodama.
Ključne riječi
showbiz Nova TV masterchef hrvatska masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VEČERA ZA 5

Anteina večera oduševila je gošće, čak i izbirljivu Doroteu: 'Ja sam se danas napokon najela!'

Djevojke su domaćici poklonile pregaču sa simpatičnim natpisom, a ona je njima poklonila jastučnice i privjeske, a zatim su zaigrale društvenu igru s, naravno, nogometnom temom. Gošće su i večeras bile složne oko ocjena - Antea je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a kolegice su posebno pohvalile kako je lijepu večeru pripremila s obzirom na to da inače ne kuha često i rijetko kuha za više osoba.

Učitaj još